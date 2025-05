Sénégal: Loi de finances rectificative (LFR) 2025 - Ousmane Sonko retrace les principales lignes directrices

En Conseil des ministres avant-hier, mercredi 30 avril, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a retracé les principales lignes directrices devant guider l'élaboration de la prochaine Loi de finances rectificative (LFR) 2025. Il a relevé la nécessité, pour les membres du Gouvernement, de s'attacher à une forte sélectivité dans les sollicitations de dotations budgétaires de la LFR.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a retracé les principales lignes directrices devant guider l'élaboration de la prochaine Loi de finances rectificative (LFR) 2025. C'était avant-hier, mercredi 30 avril, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. À cet égard, il a souligné l'exigence d'une déclinaison budgétaire appropriée des programmes stratégiques issus de la Stratégie nationale de Développement (2025-2029) de l'Agenda national de Transformation «Sénégal 2050», en tenant compte des contraintes financières du pays. Dans ce contexte, il a relevé la nécessité, pour les membres du Gouvernement, de s'attacher à une forte sélectivité dans les sollicitations de dotations budgétaires de la LFR pour leurs départements ministériels respectifs.

Concernant les nouveaux projets, le Premier ministre a indiqué que l'approche devra privilégier, pour le budget d'investissement, les projets ne nécessitant pas de structuration lourde ou complexe, portant dans les domaines notamment du développement humain et de l'équité sociale, de la gouvernance, de la sécurité ainsi que dans le secteur primaire, l'énergie, l'hydraulique, le numérique et les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Pour les projets nécessitant une structuration lourde ou complexe, les dépenses relatives aux prestations intellectuelles y afférentes devront être impérativement inscrites dans la LFR 2025, en perspective du démarrage de leur exécution en 2026.

S'agissant des projets en cours, financés aussi bien sur ressources internes qu'externes, le Premier ministre a rappelé la priorité à accorder aux inscriptions budgétaires destinées au règlement des arriérés sur les prestations déjà effectuées. Il a également exhorté les ministres à procéder à un tri rigoureux des projets à faible taux d'exécution. Il a aussi insisté sur les concertations à engager avec les partenaires techniques et financiers en vue du réaménagement du portefeuille des projets financés sur ressources extérieures non alignés à l'Agenda national de Transformation et ceux, certes alignés, à considérer désormais comme une composante de nouveaux projets.

Sur la base de ces orientations, le Premier ministre a invité les ministres chargés de l'Economie et du Plan, des Finances et du Budget, à prendre les dispositions appropriées, en relation avec le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, en vue de lui soumettre les propositions d'inscriptions budgétaires des projets, dans la perspective de la tenue d'une réunion de pré-arbitrage avant la présentation du projet de LFR au Conseil des ministres, dans les meilleurs délais, au cours du mois de mai 2025. Par ailleurs, le Premier ministre a engagé le Gouvernement à s'investir pleinement dans la nouvelle démarche devant régir les relations de l'Etat avec les partenaires sociaux, en perspective de la conclusion d'un nouveau Pacte de stabilité sociale.

VERS UN DEMARRAGE EFFECTIF DE LA CENTRALE DES ACHATS EN JUILLET 2025

Dans ce cadre, il a mis en exergue l'impérieuse nécessité de réunir les conditions économiques et financières adéquates à même de changer le quotidien des travailleurs. Cela implique donc de réussir le pari économique de l'Agenda national de Transformation «Sénégal 2050» dans une atmosphère de confiance et de transparence. Il a, par ailleurs, exhorté les ministres et Secrétaires d'Etat à rester constamment à l'écoute des populations et des organisations représentatives des forces vives de la Nation et à répondre promptement, autant que possible, à leurs saisines.

Ousmane Sonko a porté à la connaissance du Conseil le chronogramme arrêté pour la mise en place de la Commission de Centralisation des Achats de l'Etat. Le projet de décret y relatif sera soumis à l'approbation de Monsieur le Président de la République, au cours du mois de mai 2025, avec l'objectif du démarrage effectif de la Centrale des Achats au mois de juillet 2025.