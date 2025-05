Afrique: Les agences de notation mondiales ont réaffirmé leur engagement à développer un écosystème de notation équitable et inclusif pour le continent

<strong>Addis-Abeba, le — Les institutions africaines et les agences de notation mondiales ont réaffirmé leur engagement à développer un écosystème de notation équitable, transparent et inclusif pour l'Afrique.

Lors d'un dialogue de haut niveau organisé en marge des réunions de printemps 2025 du FMI et de la Banque mondiale, les institutions africaines et les agences de notation mondiales ont réaffirmé leur engagement à développer un écosystème de notation équitable, transparent et inclusif pour l'Afrique.

Organisé par le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP) de l'Union africaine, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), AfriCatalyst et le Centre africain pour la transformation économique (ACET), et hébergé par l'Open Society Foundations, ce dialogue a réuni de hauts représentants de Moody's, S&P et Bank of America pour une discussion franche sur les solutions de financement pour les pays africains.

Dans un contexte de volatilité croissante des marchés, de défauts de paiement souverains et de marge de manoeuvre budgétaire limitée, le dialogue visait à envisager des réformes urgentes du système de notation de crédit de l'Afrique.

Les intervenants ont identifié des problèmes structurels tels que le manque de données, l'opacité méthodologique et le manque de collaboration entre les gouvernements africains et les trois grandes agences de notation (Moody's, S&P et Fitch), comme des obstacles à l'obtention de notations précises.

Le Secrétaire exécutif de la CEA, Claver Gatete, a reconnu le paradoxe du financement de l'Afrique - un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars, mais seulement deux pays notés « investment grade » - et a souligné l'urgence de réformes. « En fin de compte, un écosystème de notation de crédit sain va au-delà de l'évaluation des risques : il devient une plateforme pour mobiliser des capitaux, améliorer la solvabilité et soutenir les objectifs de développement plus larges de l'Afrique », a-t-il ajouté.

Les économies africaines sont confrontées à des défis croissants en matière de notation de crédit, notamment des perceptions de partialité, un manque de transparence et des incohérences dans les méthodologies de notation.

Roberto Sifon-Arevelo, directeur général de S&P Global Ratings, Jorge Valez, vice-président principal de Moody's Ratings, et Tatonga Rusike, économiste en chef pour l'Afrique de Bank of America, ont présenté les possibilités de remédier aux problèmes persistants de perception des risques et de collaborer avec les banques et les investisseurs pour renforcer les capacités et une meilleure compréhension des méthodologies de notation afin d'améliorer la transparence.

Ils ont également souligné que si les notations de crédit souveraines ne sont pas le seul facteur déterminant des décisions des investisseurs, elles exercent une influence significative sur les coûts d'emprunt, la confiance des marchés et l'accès aux capitaux.

Dans son discours de clôture, Daouda Sembene, PDG d'AfriCatalyst, a insisté sur l'urgence d'une collaboration entre les institutions africaines.

Alors que l'Afrique du Sud préside le G20 et que l'Union africaine deviendra membre permanent en 2025, l'appel à une solution de notation de crédit pilotée par l'Afrique revêt une urgence accrue.

Les résultats de ce dialogue contribueront aux efforts en cours pour réformer l'architecture financière mondiale et garantir que les capitaux africains contribuent davantage au développement de l'Afrique, selon la CEA.