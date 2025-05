Afrique: L'entreprise ghanéenne Kofa reçoit 8,1 millions de dollars pour développer son réseau d'échange de batteries dans le continent

La startup ghanéenne Kofa, spécialisée dans l'énergie, a levé 8,1 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de pré-série A afin d'étendre son réseau d'échange de batteries alimenté par l'IA dans les zones urbaines d'Afrique.

La startup ghanéenne Kofa, spécialisée dans l'énergie, a levé 8,1 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table de pré-série A afin d'étendre son réseau d'échange de batteries alimenté par l'IA dans les zones urbaines d'Afrique. La levée de fonds comprend 3,25 millions de dollars de capitaux propres, 4,315 millions de dollars de dettes et 590 000 dollars de subventions. L'investissement en capital a été codirigé par E3 Capital et Injaro Investment Advisors, tandis que la Fondation Shell et la plateforme Transforming Energy Access du Royaume-Uni ont apporté leur soutien sous la forme d'une dette catalytique et de subventions.

Lancé en 2022, Kofa exploite un système de batteries interchangeables conçu pour les motos, les petites entreprises et les ménages. Le système fournit une énergie fiable et propre en moins de deux minutes par échange. L'entreprise facilite actuellement plus de 200 échanges par jour avec un taux de charge de 99 %.

Kofa utilisera les fonds pour s'étendre à trois villes d'Afrique de l'Ouest et de l'Est et pour améliorer son système de gestion des batteries basé sur l'IA, qui suit l'utilisation, prédit la demande et optimise le déploiement de l'énergie.

Points clés à retenir

La levée de fonds de Kofa reflète l'intérêt croissant des investisseurs pour les secteurs de l'énergie propre et de la mobilité électrique en Afrique. Avec la congestion urbaine et les coûts du carburant qui stimulent la demande de motos électriques et d'énergie décentralisée, les solutions d'échange de batteries émergent comme des alternatives évolutives et rentables. En intégrant l'IA et l'IoT, Kofa vise à résoudre les principaux points douloureux : la fiabilité des batteries, le temps de charge et le coût de l'infrastructure.

Sa plateforme augmente le temps de fonctionnement des petites entreprises et des opérateurs de livraison, dont beaucoup dépendent du transport à deux roues. La combinaison d'investisseurs de la société - notamment des fonds institutionnels, des fonds de développement et des investisseurs providentiels du secteur des batteries - permet à Kofa de bénéficier de la convergence des technologies propres, de la fintech et de la logistique urbaine.

L'assemblage local et les partenariats internationaux en matière de matériel seront essentiels à la mise à l'échelle durable de l'infrastructure. Alors que des pays comme le Ghana et le Kenya donnent la priorité à l'électrification et à la réduction des émissions de carbone, l'approche de Kofa pourrait devenir un modèle pour l'énergie distribuée dans les villes africaines à forte densité, où l'accès, l'accessibilité financière et la rapidité ne sont pas négociables.