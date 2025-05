Afrique: Le Calife général de la Tariqa Tidjania, Cheikh Ali Belarabi entame une visite au Burkina Faso

Le Calife général de la Tariqa Tidjania, Cheikh Ali Belarabi, a entamé jeudi une visite officielle au Burkina Faso à la tête d'une importante délégation et sur invitation des Chouyoukh de la Tariqa au Burkina Faso.

Cette visite intervient dans le cadre du renforcement des liens spirituels entre les zaouias de la Tariqa Tidjania dans la région de l'Afrique de l'ouest, et elle comprendra un riche programme qui inclut la visite des zaouias de la Tariqa Tidjania qui enseignent le savoir, la jurisprudence et les origines de la Tariqa, mais aussi l'installation du Haut conseil de la Tariqa Tidjania au Burkina Faso ainsi que des rencontres avec nombre de responsables et de représentants des acteurs de la société civile.

Le Calife général de la Tariqa Tidjania, a eu droit, à son arrivée à Ouagadougou, à un accueil chaleureux de la part des Chouyoukh et disciples de la Tariqa au Burkina Faso. Il a assuré à l'occasion de sa gratitude et ses remerciements pour cet accueil, tout en espérant que cette visite contribuera à renforcer l'esprit de fraternité entre les deux pays et les deux peuples.

Le Calife général de la Tariqa Tidjania a reçu à son lieu de résidence dans la capitale Ouagadougou le Docteur Aboubakar Doukouré, Conseiller du président de la République du Burkina Faso pour les affaires religieuses, qui lui a rendu une visite de courtoisie.

Le Calife général Cheikh Sidi Ali Belarabi a salué la visite du docteur Aboubakar Doukouré, affirmant que "l'intérêt du pays est au-dessus de toutes considérations".

Fondée par Cheikh Ahmed Tidjani, la tariqa Tidjania, jouit d'une grande valeur spirituelle notamment en Afrique de l'Ouest et joue un rôle central dans la diffusion des valeurs de la tolérance, l'unité ainsi que la reforme spirituelle et sociétale.