Algérie: Lancement du Festival national 'Printemps d'Oran 2025'

ORAN — La première édition du Festival national "Printemps d'Oran 2025" a été lancée, jeudi soir au village méditerranéen de la commune de Bir El-Djir (à l'est d'Oran), avec la participation d'environ 100 exposants dans les arts traditionnels et la cuisine algérienne, représentant plus de 15 wilayas.

Cette manifestation vise à mettre en valeur le patrimoine culturel sous toutes ses formes, ainsi que la cuisine algérienne, en particulier celle préparée pendant la saison printanière, et à promouvoir le tourisme gastronomique en Algérie, a indiqué à l'APS Mme Karima Abderrahmane, présidente du Forum national de l'innovation dans l'artisanat et les métiers traditionnels d'Oran, en marge de l'événement.

Des cuisiniers amateurs venus de différentes régions du pays se retrouvent pour présenter des plats emblématiques de leur région, échanger leurs expériences et découvrir les dernières innovations en artisanat. Ils démontrent aussi leur savoir-faire dans la confection de pâtisseries traditionnelles et modernes lors de ce festival, qui réunit une élite de chefs reconnus en Algérie et dans le monde, ainsi que des experts en art culinaire, selon Mme Abderrahmane.

Ce festival constitue une belle initiative pour promouvoir et préserver le patrimoine culturel, tout en encourageant les jeunes chefs à faire connaître l'art culinaire algérien, réputé pour ses saveurs uniques, a souligné dans son allocution d'ouverture M. Afghoul Abdelouahab, président de la Chambre d'artisanat et des métiers d'Oran.

Le Festival "Printemps d'Oran" offre un espace de promotion pour les plats traditionnels algériens, réputés sains et riches, ainsi qu'un atelier pour les jeunes concurrents désireux d'acquérir de nouvelles compétences tout en respectant l'authenticité du patrimoine culinaire algérien.

C'est ce qu'a affirmé un formateur du Centre de formation professionnelle "Zoubir Boudjemâa" d'Oran, également président de la section algérienne de l'Association mondiale des experts culinaires et master chef en Australie.

Il a invité, à cette occasion, les jeunes à rejoindre les centres de formation professionnelle pour apprendre cet art et investir dans ce domaine à travers l'entrepreneuriat, en renforçant leurs compétences en gestion et marketing.

Ce festival de trois jours prévoit l'organisation de concours de plats traditionnels, de salés et de pains, supervisés par un jury composé de spécialistes. Ces compétitions seront clôturées par la remise de la Coupe du festival des arts culinaires et de la pâtisserie.

A noter que le Festival national "Printemps d'Oran 2025", organisé sous le patronage du wali d'Oran, Samir Chibani, est piloté par le bureau d'Oran du Forum national de l'innovation dans l'artisanat et les métiers traditionnels, en coordination avec la direction locale du tourisme et de l'artisanat, en collaboration avec la Maison de la culture et des arts "Zeddour Brahim El-Kacem" et la chambre locale de l'artisanat.