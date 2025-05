Madagascar: Disparition - Carène Doan s'est éteinte à 36 ans

Chanteuse, actrice, influenceuse et entrepreneure, Tiavina Mura Carène Doan Dinh s'est éteinte jeudi à l'âge de 36 ans, laissant derrière elle un vide immense dans le coeur de ceux qui l'ont connue et admirée. Métisse malgacho-vietnamienne, elle incarnait la grâce, la détermination et la créativité. Elle s'était fait connaître du grand public en interprétant le rôle de la jeune Mura dans le film Lolita, marquant ainsi toute une génération de jeunes Malgaches. Depuis, elle n'a cessé d'explorer les multiples facettes de son talent. En 2021, elle a réalisé le court-métrage Andramiharana, sélectionné à la 15e édition du Madagascourt Film Festival.

Artiste engagée, elle était également membre du groupe Gospel GMMC, où sa voix résonnait avec puissance et émotion. Carène Doan nourrissait un rêve : s'installer au Canada pour y poursuivre sa carrière et élargir ses horizons. Hélas, ce rêve a été brisé par une maladie rénale qu'elle combattait depuis un certain temps. Victime d'une crise soudaine, elle s'est effondrée avant de s'endormir pour toujours.