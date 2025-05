Afrique: Présentation attendue ce vendredi de l'avant-projet de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

La RDC et le Rwanda doivent en principe présenter ce vendredi 2 mai à Washington (Etats-Unis) un avant-projet d'accord de paix. C'est ce que prévoit la déclaration de principe signée le 25 avril dernier entre les deux pays sous la médiation américaine. Ce document, issu de la fusion des processus de Nairobi et Luanda, devrait être examiné au niveau ministériel avec l'appui du secrétaire d'État américain.

Pour l'heure, rien ne permet de confirmer que l'avant-projet d'accord de paix sera effectivement présenté ce vendredi. Mais les attentes sont élevées. Ce document préliminaire devrait formaliser les engagements bilatéraux en matière de diplomatie, de sécurité et de résolution des conflits entre la RDC et le Rwanda. Il devrait clarifier les responsabilités de chaque pays, notamment face aux groupes armés comme le M23/AFC et les FDLR, et pourrait intégrer un mécanisme de vérification.

Rien n'exclut également que cet avant-projet d'accord de paix propose une feuille de route et différentes actions claires traduisant une volonté de paix entre la RDC et le Rwanda, volonté appuyée par la communauté internationale.

Alors que Kigali avait refusé de signer un accord de paix en décembre 2024 à Luanda, dans le cadre du processus du même nom, le contexte semble aujourd'hui plus favorable : Kinshasa a accepté d'entrer en discussions directes avec l'AFC/M23 sous la médiation du Qatar, une exigence de longue date du Rwanda.

Si cet avant-projet d'accord de paix est validé et signé, il pourrait représenter un levier important pour une désescalade durable entre les deux pays. Mais tout dépendra de la volonté politique réelle de chaque partie à respecter ses engagements.

De la déclaration de principes

La République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé, le 25 avril, une « déclaration de principes » pour un accord visant à promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs, tout en mettant fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC.

La déclaration a été signée à Washington par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungireye, en présence du secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

Les deux pays s'engagent mutuellement notamment à respecter la souveraineté et les frontières établies. Kinshasa et Kigali promettent également de soutenir l'intégration économique régionale, notamment en renforçant la transparence dans les chaînes d'approvisionnement des minerais critiques.

La RDC et le Rwanda, en consultation avec le gouvernement des États-Unis, s'étaient engagés à créer un avant-projet d'accord de paix pour examen commun par les deux pays au plus tard le 2 mai courant.