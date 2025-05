Sénégal: Kaolack - le SUDTM prêt à poursuivre le dialogue avec Serigne Mboup

Le Syndicat unique et démocratique des travailleurs municipaux (SUDTM) affilié à la fédération générale des travailleurs du Sénégal (Fgts) s'engage à poursuivre son dialogue avec le Maire de Kaolack Serigne Mboup. Son président Abdoul Aziz Tandiné et ses collaborateurs ont réitré leur engagement hier ; jeudi 1er Mai, lors d'une rencontre d'information et de partages tenue littéralement dans l'enceinte de la mairie de Kaolack.

Sa plateforme revendicative qui tourne essentiellement autour de l'amélioration des conditions de travail, la question du reclassement et l'augmentation des salaires, a suscité en son temps beaucoup de divergences et agitations perpétrées contre le Maire Serigne Mboup, mais rapidement vidées par la suite grâce à un dialogue bipartite direct ayant abouti à un apaisement de cette tension sociale, l'érection d'un climat de cohésion sociale entre travailleurs et l'installation d'un accord de principe sur le besoin de mettre d'abord en relief le travail avant toute activité d'ordre syndical.

Au-delà de ces revendications spécifiques, l'occasion était également saisie par les nombreux travailleurs pour réclamer les billets pour la Mecque qui étaient provisoirement suspendus par le Conseil municipal pendant ces deux dernières années pour des raisons de trésorerie.