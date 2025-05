Sénégal: Diourbel - Les secteurs de la santé, de l'éducation et de l'industrie au cœur des préoccupations de l'Intersyndicale

L'intersyndicale régionale de Diourbel a remis son cahier de doléances au Gouverneur de la région de Diourbel. Ce cahier qui touche tous les secteurs névralgiques entend propulser le développement local .Il s'agit des secteurs de l'éducation, de la santé et de l'industrie.

Moussa Diallo, le porte-parole de l'intersyndicale régionale de Diourbel explique : « nous avons déposé ce cahier de doléances qui embrasse tous les secteurs d'activités mais qui ne laisse aucun secteur en rade. Mais, nous nous focalisons sur ces secteurs (éducation, santé et industrie) et nous voulons des réponses factuelles et immédiates parce qu'en termes de négociations, il y a 3 possibilités. C'est possible, on l'exécute. C'est possible mais il faut une programmation, on programme.

Ce n'est pas possible, on acte le désaccord. Il faut que le Gouverneur en charge de ces questions puisse faire de son mieux pour que quand on engage des négociations qu'elles puissent se terminer ». Et il poursuit : « ce qui nous lie avec l'autorité n'est pas un rapport mais un protocole d'accord signé entre 3 parties (les organisations professionnelles, les employeurs, Etat ou secteur privé, et les travailleurs).

Ces trois entités réunies peuvent signer un protocole d'accord et le gouverneur y sera en tant que garant de la négociation, l'employeur et travailleur en tant que partie contractante. Cela n'a pas eu lieu. Le cahier de doléances de 2023 nous a été transmis le 26 avril 2024, soit 5 jours avant le dépôt du nouveau cahier ». Pour Moussa Diallo, leurs revendications ont porté leurs fruits en ce qui concerne le gel des exportations des graines d'arachide pour permettre aux usines locales de se ravitailler avant la levée de la mesure. Toutefois, il estime que les annexes n'ont pas démarré et qu'il faut une sécurité des travailleurs.

L'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé des affaires administratives, Djibril Diop, accompagné du Préfet de Diourbel et de l'inspecteur du travail, a reçu le cahier de doléances de l'intersyndicale tout en rappelant : « depuis que nous avons reçu le cahier de doléances de 2024, nous nous sommes mis à la tâche.

Nous avons d'abord commencé par sérier les différentes revendications que vous nous aviez remises en distinguant d'abord celles qui relèvent du niveau national et celles qui relèvent du niveau régional. Celles liées au niveau régional comptent pas moins de 160 points de revendication. Apres ce travail de classement, on a continué l'examen en envoyant à chaque chef de service les doléances relatives à son secteur d'activité ».

Et il poursuit : « Les doléances couvraient tous les secteurs d'activités. On leur avait demandé de formuler des réponses par rapport à chaque doléance. On a tenu pas moins de 3 réunions pendant lesquelles on avait demandé à la partie syndicale de formuler la revendication ». En ce qui concerne le protocole d'accord, Monsieur Diop déclare être ouvert au dialogue non sans manquer de préciser : « En ce qui concerne le cahier de cette annexe, nous allons adopter la même méthodologie ».