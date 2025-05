Sénégal: Sédhiou/Marche suivi du dépôt du cahier des doléances à la gouvernance - Le cartel des syndicats déplore les licenciements et alerte sur leurs conditions actuelles

A l'exemple de la communauté internationale, les travailleurs de la région de Sédhiou ont marqué de leur empreinte la journée du 1er mai qui leur est dédiée. Regroupés au sein du Front syndical pour la défense du travail (FSDT) composé de toutes les Centrales syndicales, ces travailleurs ont organisé une marche pacifique qui a abouti à la gouvernance où ils ont remis le cahier de doléances à l'autorité. Le FSDT déplore les vagues de licenciements, la baisse du pouvoir d'achat du citoyen et a alerté sur les conditions des travailleurs jusque-là inassouvies en bonne partie.

Face à l'adjoint au gouverneur chargé du Développement qui les a reçus sur son esplanade hier, jeudi 1er mai 2025, au terme de leur marche pacifique, les travailleurs de la région de Sédhiou, regroupés au sein du Front syndical pour la défense du travail (FSDT), a tenu, de prime abord, à rappeler que «le contexte actuel est marqué par des licenciements abusifs dans beaucoup de secteurs. Ces licenciements et autres ruptures unilatérales de contrats ont jeté un profond malaise dans le monde du travail avec des dommages collatéraux qui ont causé des désastres sociaux et familiaux regrettables».

Et de poursuivre : «à cela, il faut ajouter, pour le déplorer, les taxes appliquées aux entreprises ; ce qui ne favorise pas l'environnement des affaires et l'employabilité ! Il faut également souligner, pour le regretter, cette volonté de museler les acteurs sociaux et la restriction des libertés. Cette situation a pour conséquences : démotivation, démoralisation et désemparement des travailleurs».

Par la voix d'Abdoulaye Diallo, du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (SELS), le FSDT a lu le mémorandum largement élaboré faisant mention des points saillants. Sur le secteur informel et femmes transformatrices, ils ont plaidé pour l'acquisition d'unités de transformation des produits locaux, la Construction de chambres froides pour la conservation des produits locaux, l'accroissement des financements destinés aux femmes et la réduction des taux d'intérêt, entre autres.

Pour ce qui est du secteur des Collectivités territoriales (CT), le FSDT demande l'application de l'accord sur l'effectivité de la Fonction publique locale, la couverture médicale des travailleurs, l'avancement des travailleurs et la revalorisation du traitement salarial des travailleurs des CT.

L'URGENCE DE LA THERAPIE DU SECTEUR DE LA SANTE !

Dans la région de Sédhiou, le secteur de la santé souffre de plusieurs maux et dont le diagnostic a été proposé par les travailleurs de la région à cette occasion. Il s'agit, selon les syndicalistes «du recrutement des infirmiers contractuels et communautaires dans la Fonction publique, du recrutement ou l'affectation de médecins spécialistes (chirurgien-dentiste, médecin-radiologue) dans les établissements de santé de Bambaly, Samine Balante, et au Centre hospitalier Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, la construction d'un centre de santé et la création d'une caserne de Sapeurs-pompiers à Bounkiling réputée être une zone accidentogène (l'axe Sénoba-Ziguinchor) et la sécurisation des installations électriques au Centre d'hémodialyse de Sédhiou par l'acquisition d'onduleur».

S'agissant du secteur de l'éducation et de la formation technique et professionnelle, le FSDT exige des solutions aux lenteurs dans la transmission et le traitement des dossiers liés à la carrière des enseignants (pratique aux examens professionnels), la mise en place d'un cadre permanant de dialogue et de concertation avec les partenaires sociaux, le retard dans les chantiers scolaires (l'ENO, CEM 4), la construction du Centre régional de formation du personnel de l'enseignement (CRFPE) de Sédhiou.

Le cartel des Centrales syndicales et toujours par la voix de Abdoulaye Diallo du SELS, entouré de Ibrahima Manga de l'UNSAS et de Mme Sira Traoré du FGTS/B, demande «la modification du décret 74-347 du 12 avril 1974 et le 2006-392, permettant de réviser le statut des enseignants décisionnaires dans la fonction publique. Ils exigent l'insertion dans le système éducatif des intervenants des classes communautaires (CPC), le renforcement des centres de formation technique en personnel qualifié, le reversement des formateurs du centre de perfectionnement des artisans ruraux (CPAR) dans la formation professionnelle et technique leur permettant de participer au mouvement national, et l'effectivité d'imputation budgétaire pour les formateurs de l'enseignement professionnel», entre autres points de revendication.

D'autres secteurs ont également été évoqués notamment la SENELEC pour le recrutement des contractuels et prestataires dans l'effectif de l'entreprise, l'augmentation des pensions des retraités et la vulgarisation ainsi que l'allégement des prestations liées au plan sésame. Il y a aussi la baisse dans une très large mesure du coût de la vie au titre des besoins des consommateurs.

Enfin et au sujet de la signature du Pacte de stabilité sociale, le FSDT soutient que «si les engagements sont respectés, nous instaurerons, ensemble, un climat social apaisé au profit des travailleurs et des sénégalaises et sénégalais». Il déclare encourager les autorités à réserver une attention toute particulière à la voix des travailleurs et s'engage à les accompagner, dans la limite du possible, dans la recherche des solutions aux doléances.

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé du Développement, Ba Ousmane Danfakha, a reçu le mémorandum des travailleurs et promis de le transmettre à la hiérarchie.