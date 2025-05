Sénégal: Secteur tertiaire sénégalais - Baisse de chiffre d'affaires dans le commerce et les services en janvier

En janvier 2025, le secteur tertiaire est marqué par une contre-performance du chiffre d'affaires (Ca) des services qui a chuté de 15,5% ainsi que celui du commerce avec une baisse de 6,3% par rapport au mois précédent.

La baisse du Ca des services est principalement due à la contre-performance de celui de l'«Hébergement et Restauration» avec un repli de 36,4%, des « Activités financières et d'assurance » chutant de 25,3%. Le repli noté dans le secteur tertiaire est aussi dû à ceux des «Activités de services de soutien et de bureau» (-22,7%) et du «Transport» (-17,0%) sur la période sous revue.

Pour le commerce, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) fait savoir que la baisse du Ca est liée à celui du « Commerce de détail » (-10,7%) et celui du « Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles » (-5,6%).

Cependant, la même source a relevé que cette baisse du chiffre d'affaire du commerce est atténuée par la bonne dynamique du « Commerce de gros » enregistrant une hausse de 9,4% de son chiffre d'affaires sur la même période.