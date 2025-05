Cameroun: Autoroute Yaoundé-Nsimalen - 50 terrains expropriés pour fluidifier la circulation

Le Cameroun franchit une étape décisive dans son développement socio-économique avec la signature, le 23 avril 2025 par le président Paul Biya, d'un décret autorisant l'expropriation de plus de 50 terrains pour accélérer la construction de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen. Ce projet phare, dont le coût s'élève à 379,5 milliards de francs FCFA , vise à désengorger la capitale et à renforcer la mobilité urbaine entre le centre-ville et l'aéroport international.

Un Projet Structurant pour la Capitale

La section urbaine de l'autoroute, reliant l'échangeur d'Ahala à la sous-préfecture de Tsinga via la Poste centrale, s'étendra sur 12,3 km. Dotée de deux fois deux voies rapides et de contre-allées, cette infrastructure promet de réduire significativement les temps de trajet, tout en absorbant le flux croissant de véhicules. Les entreprises Razel et Buns, en charge des travaux depuis décembre 2023, devront finaliser certaines démarches administratives pour respecter le calendrier.

Utilité Publique et Indemnisations : Un Équilibre Délicat

Si l'expropriation pour cause d'utilité publique est légale, elle soulève des questions chez les propriétaires concernés. Les autorités assurent que les indemnisations suivront la législation en vigueur, mais certains riverains redoutent des retards ou des évaluations inéquitables. La transparence dans la gestion des dossiers reste un enjeu clé pour éviter les tensions sociales.

Impacts Économiques et Environnementaux

Au-delà de la fluidification du trafic, l'autoroute Yaoundé-Nsimalen devrait stimuler l'activité économique autour de l'aéroport et des zones connectées. Toutefois, des voix s'élèvent pour demander une étude approfondie sur les conséquences environnementales, notamment concernant la destruction d'espaces verts et la pollution sonore.

Vers une Métropole Moderne

Ce projet s'inscrit dans une vision plus large de modernisation des infrastructures camerounaises. En améliorant la connectivité, le gouvernement espère attirer davantage d'investissements étrangers et renforcer la compétitivité du pays. Pour les habitants, c'est aussi l'espoir d'une qualité de vie améliorée grâce à des déplacements simplifiés.