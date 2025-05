Afrique: CAN U-20 Égypte 2025 - La RDC entame la compétition ce vendredi face au Ghana

Les Léopards de la RDC débutent ce vendredi 2 mai la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans contre les Black Stars du Ghana au stade de Suez, en Égypte.

Cette rencontre de la première journée, comptant pour le groupe C, est programmée à 19h00 heure de Kinshasa, soit 20h00 pour l'Est et le centre de la RDC, et 21h00 heure locale à Suez.

En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur de la RDC, Guy Bukasa, a affirmé que son équipe allait tout donner pour obtenir un bon résultat :

« Nous nous sommes préparés pour ce match important, même s'il n'est pas encore décisif pour la suite de la compétition. Nous allons l'aborder avec beaucoup d'humilité afin d'obtenir un bon résultat. Le Ghana est un habitué de cette compétition et a été champion du monde dans cette catégorie. De notre côté, nous revenons à ce niveau de compétition, et nous leur devons le respect qu'ils méritent. Mais nous sommes également ici pour nous respecter et donner le maximum de performances possibles. Nous devons nous battre pour progresser chaque jour. »

Pour sa part, le gardien de l'équipe nationale, Johann Bopaka, a assuré que l'équipe s'était bien préparée pour honorer le pays.

« C'est un match important, car c'est le début de la compétition. Mes coéquipiers et moi sommes impatients de jouer ce match, et nous n'avons aucun stress », a-t-il souligné.

Par ailleurs, toujours ce vendredi, les Lions de la Teranga du Sénégal, tenants du titre, affrontent la RCA à 16h00.

Ce jeudi, les Super Eagles du Nigeria ont battu les Aigles de Carthage de la Tunisie sur le score de 1-0 pour le compte du groupe B, tandis que les Lions de l'Atlas du Maroc ont pris le dessus sur les Harambee Stars du Kenya avec une victoire 3-2.