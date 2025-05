Ile Maurice: Le Mauritius Labour Congress appelle les femmes et les jeunes à rejoindre la classe syndicale

Le Mauritius Labour Congress (MLC), en collaboration avec la Global Rainbow Foundation (GRF), a rendu un vibrant hommage hier matin à Cottage pour marquer la Journée du Travail, célébrée ce 1er-Mai. Cette cérémonie était dédiée à Anjalay Coopen, enceinte et tuée alors qu'elle luttait pour les droits des travailleurs dans l'industrie sucrière. À travers cet hommage, le MLC souhaite inciter les femmes et les jeunes à s'inspirer du combat d'Anjalay Coopen et à s'engager dans le mouvement syndical.

«Nous avons choisi de nous rendre à la stèle d'Anjalay Coopen car à l'âge de 32 ans, elle a perdu la vie dans une lutte syndicale. Nous sommes venus ici pour inspirer les femmes à rejoindre le mouvement syndical, mais surtout pour sensibiliser les jeunes à cette cause», avance Haniff Peerun, président du MLC. Il souligne qu'Anjalay Coopen travaillait dans l'industrie sucrière à une époque où la canne à sucre constituait la colonne vertébrale de l'économie mauricienne. «Nous devons rendre hommage à cette femme qui est un symbole pour les femmes, les jeunes et les travailleurs de l'industrie sucrière.»

Attirer les jeunes et les femmes vers le mouvement syndical n'est pas, selon lui, une tâche si ardue. D'ailleurs, précise-t-il, le MLC a déjà commencé à recruter des jeunes comme membres exécutifs et dirigeants. «Nous devons préparer la relève. Nous appelons les jeunes à venir prendre notre place. Nous sommes prêts à la leur céder», affirme-t-il, en rappelant que la maind'oeuvre mauricienne est aujourd'hui majoritairement composée de jeunes et de femmes.