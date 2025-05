Ile Maurice: 1eᣴ mai - Paul Bérenger parle d'un Budget «difficile» en vue

C'est un Paul Bérenger offensif qui s'est adressé aux partisans de l'Alliance du changement. «Depuis cinq mois, nous avons balayé l'ancien régime du pouvoir. Et dans quatre jours, nous devons faire de même avec les municipalités !» a-t-il lancé avec force, affirmant que les institutions sont désormais redressées une à une, à commencer par le Parlement.

Parmi les chantiers évoqués : la lutte contre la drogue, avec l'adoption d'une nouvelle loi et un engagement ferme du Premier ministre Navin Ramgoolam contre les trafiquants. Le leader historique du MMM a aussi dénoncé l'inaction du régime précédent, en particulier face à la crise énergétique.

«Le MSM, en dix ans, n'a rien fait pour assurer l'avenir électrique du pays. Sans courant, tout s'écroule.» Il a également évoqué le prochain Budget, qu'il annonce difficile. «Nous ne pouvons pas gaspiller l'argent du pays. Il faut redresser l'économie.»

Le secteur du sport n'a pas été épargné par ses critiques : «Le sport a été tué pendant dix ans. Certains magouillent même pour nous exclure du mouvement olympique. C'est un crime contre la jeunesse !» Pour lui, le lien entre sport et lutte antidrogue est essentiel, et les municipalités auront un rôle majeur à jouer dans cette relance. Paul Bérenger a rappelé la nécessité d'inscrire dans la Constitution l'interdiction de repousser les élections municipales.

Enfin, il a fermement mis en garde contre l'abstention et les divisions, ciblant au passage Roshi Bhadain, qualifié de «vermine» et «danger pour Maurice» à cause de son rôle dans l'affaire BAI. «Dimanche, on vote. On nettoie les villes, on relance les municipalités. 120-0 !» a-t-il conclu sous les applaudissements.