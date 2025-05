Tunisie: Médecine nucléaire - Des avancées concrètes pour les patients

La Société Tunisienne de Médecine Nucléaire organise les 14ᵉ Journées de Médecine Nucléaire les vendredi 2 et 3 mai 2025, dans la banlieue de Gammarth, à Tunis. Cette conférence coïncide avec la 6ᵉ Conférence Maghrébine de Médecine Nucléaire. Ce double événement sera l'occasion de réunir un nombre important de spécialistes d'horizons scientifiques variés, ainsi que des professionnels de la santé, des techniciens supérieurs en radiologie et des pharmaciens.

Le Dr Majdi Al-Mahrasi, président de la conférence et l'un des membres fondateurs de la Société tunisienne de médecine nucléaire, a souligné l'importance de cette conférence, qui réunit des spécialistes de Tunisie et des pays du Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie et la Libye, pour rechercher et s'informer sur les derniers développements dans le domaine de la médecine nucléaire, qui est directement liée à d'autres spécialités telles que la cardiologie, l'urologie et les maladies du sang.

La conférence réunira des spécialistes parmi les professeurs d'université, les chercheurs et les praticiens qui apporteront des réponses approfondies sur les développements scientifiques et les mécanismes de soins aux patients dans le domaine de la médecine nucléaire, ouvert à d'autres spécialités. Les médecins de ce domaine croient en l'intégration avec les cardiologues, les urologues et les rhumatologues afin de faciliter le traitement et les soins des patients, y compris ceux atteints d'un cancer de la prostate.

Dans le cadre de l'approche pratique de promotion de la médecine nucléaire, et avec la participation de plus de 14 médecins spécialistes venus d'Europe, les participants bénéficieront d'un apprentissage sur les développements techniques et technologiques et les mécanismes d'adoption de l'intelligence artificielle dans les soins aux patients tout au long du processus de traitement. Cela soutient la vision de l'Office National de la Société Tunisienne de Médecine Nucléaire de prendre soin de l'avenir de cette spécialité importante sur la carte médicale en Tunisie, en mettant l'accent, en anticipant l'avenir du secteur, sur la formation des jeunes médecins et en leur fournissant des connaissances scientifiques précises et des développements techniques pour faciliter leur intégration dans la vie pratique.

Plusieurs ateliers spécialisés et séances de formation continue profiteront aux participants, dont les techniciens supérieurs en radiologie, et seront présentés par des professeurs et des spécialistes expérimentés. Les journées scientifiques se concluront par un hommage à un certain nombre de pionniers et fondateurs de la médecine nucléaire en Tunisie, qui a émergé avec la création de l'Institut Saleh Aziz dans les années 70, et le rôle du Dr Saleh Mtimet dans ce domaine.