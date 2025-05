Kenya: Choc et indignation à Nairobi après l'assassinat d'un député

Choc et indignation au Kenya après l'assassinat d'un député. Charles Were a été abattu mercredi soir en pleine rue à Nairobi. Il était membre du parti ODM de l'opposant Raila Odinga, qui a formé ces derniers mois une alliance avec le président Ruto. Pour l'heure, aucune interpellation n'a été effectuée et le mobile reste inconnu, mais les réactions pleuvent depuis 24 heures.

Avec notre correspondante à Nairobi, Albane Thirouard

Un assassinat « d'une barbarie choquante » pour l'opposant historique Raïla Odinga. « Une tristesse indicible » pour le président de l'Assemblée Nationale. « Les responsables doivent rendre des comptes » a, quant à lui, affirmé le chef d'État kényan William Ruto.

Ces dernières 24h, les messages de condoléances ont afflué au Kenya pour évoquer Charles Were. Le député a été assassiné aux alentours de 19h30 heure locale mercredi. Il était assis au siège passager de sa voiture, arrêtée au feu rouge, lorsque deux hommes sur une moto sont arrivés. L'un s'est approché du véhicule, a tiré et ensuite pris la fuite.

Violences liées aux tensions politiques

Selon la police, la nature du crime semble être à la fois « ciblée et préméditée ». On sait que Charles Were avait exprimé à plusieurs reprises craindre pour sa vie. Dénonçant une intention de l'assassiner. D'après la presse kényane, sa circonscription de Kasipul, dans l'ouest du Kenya, a vu une hausse des violences ces derniers mois, sur fond de tensions politiques.

Le ministre de l'Intérieur a annoncé jeudi que l'enquête avançait. Il a appelé les agences en charge des investigations à travailler rapidement.