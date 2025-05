Ile Maurice: Des «villes à nettoyer» et des «comptes à rendre»

Le coup d'envoi du meeting a été donné peu avant 10 heures, hier, par le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, membre du MMM. Dans une ambiance survoltée, l'ancien maire de Beau-Bassin- Rose-Hill a exhorté les citoyens à «nettoyer les mairies» lors du scrutin du 4 mai, dénonçant dix années de gestion contestée sous l'ancien régime. Il a promis que ceux qui ont «fane» seront traduits en justice, évoquant même la construction d'une prison à Côte-d'Or.

Tour à tour, les membres de l'Alliance du changement ont pris la parole pour dresser un état des lieux critique de la gestion des municipalités et mettre en avant leurs engagements. Le junior minister aux Collectivités locales, Fawzi Allymun, a affirmé que la réforme des collectivités locales serait menée par leur alliance, alors que Fabrice David a dénoncé le gaspillage des fonds publics et le déficit de Rs 6 milliards dans le fonds de pension.

Le Deputy Speaker Veda Baloomoody a, lui, mis en avant l'importance de restaurer une ambiance familiale dans les villes, tandis que la députée Stéphanie Anquetil a rendu hommage à Emmanuel Anquetil, icône de la lutte syndicale à Maurice, dénonçant les déficits municipaux, notamment celui de Quatre-Bornes.

Le député Ehsan Juman, pour sa part, a critiqué le manque de moyens du ministère de la Santé et a attribué cette situation à la mauvaise gestion antérieure. Le ministre de l'Industrie, Aadil Ameer Meea, a, de son côté, insisté sur le poids de la dette nationale, ajoutant que la démocratie parlementaire et l'indépendance du Directeur des poursuites publiques ont été restaurées.

Ancien maire de Beau-Bassin- Rose-Hill et ministre de la Jeunesse et des Sports, Deven Nagalingum, a mis en garde contre le blanchiment d'argent dans le sport, tandis que son collègue du Commerce et ancien maire de Curepipe, Michael Sik Yuen, a évoqué la baisse progressive du coût des produits de première nécessité et les préoccupations autour des investissements douteux de certaines municipalités.

La ministre de l'Égalité des genres, Arianne Navarre-Marie, a, quant à elle, promis la réouverture des centres pour femmes fermés sous l'ancien régime, dénonçant l'impact du fléau de la drogue sur les familles. Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a évoqué une politique fondée sur la justice, l'environnement et la bonne gouvernance, tout en appelant à des mesures de protection contre la toxicomanie chez les jeunes.

Le ministre du Travail, Reza Uteem, a salué les syndicats et mis en garde contre une division entre travailleurs du secteur public et privé, notamment en temps de crise. Patrick Assirvaden, ministre des Services publics, a appelé à une introspection des travailleurs en 2025 et a souligné la chute du CEB qui, selon lui, réalisait des profits il y a dix ans.

Le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, a dénoncé la dette nationale et a promis un développement structuré après le changement. Son collègue au Logement, Shakeel Mohamed, a offert un retour historique sur le 1er-Mai à Maurice, expliquant le choix symbolique de Rose-Hill comme lieu du rassemblement.

Richard Duval, leader des Nouveaux Démocrates et ministre du Tourisme, a appelé à la patience et à la solidarité autour du gouvernement actuel, tout en mettant en avant l'impact du précédent gouvernement sur les finances publiques. Il a salué la mémoire de son père, sir Gaëtan Duval.

Enfin, Ashok Subron, de Rezistans ek Alternativ et ministre de la Sécurité sociale, a rappelé que la véritable force d'un pays réside dans sa classe ouvrière. L'ancien syndicaliste a fait ressortir que près de 800 000 personnes travaillent pour nourrir leurs familles à Maurice, rendant hommage à celles et ceux qui ont voté pour le changement.

Ambiance

Contrairement aux grands rassemblements politiques passés, aucun drapeau géant, banderole accrochée aux ronds-points ou affiche tapissant les routes principales n'est venu marquer le décor urbain. Un changement notable, soulignant une volonté de rupture avec certaines pratiques du passé.

Dès les premières heures de la matinée, des partisans issus de diverses circonscriptions ont convergé vers Rose-Hill, munis de pavillons aux couleurs de leurs partis et de vuvuzelas bruyants. Des marchands de boissons et de vuvuzelas avaient pris place aux abords du lieu, comme à l'accoutumée.

Des familles entières étaient présentes, certaines accompagnées de jeunes enfants. Fait marquant : une plus faible présence des personnes âgées. L'ambiance générale était calme, malgré l'enthousiasme perceptible dans la foule. Une fine pluie n'a pas réussi à disperser les partisans.