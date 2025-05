Ile Maurice: Hommages aux tribuns

Nombreux sont les groupes syndicaux à s'être rendus, hier, au cimetière de St-Jean pour rendre hommage à travers un dépôt de gerbes à nos tribuns qui ont lutté pour les droits des travailleurs. Ils se sont recueillis sur les tombes de Guy Rozemont, Emmanuel Anquetil et sir Gaëtan Duval, entre autres. «C'est une tradition annuelle de rendre hommage et de montrer notre respect à ceux qui ont contribué à l'avancement des conditions du travail et du monde syndical à Maurice. C'est une manière de leur être reconnaissant pour leur travail», explique Gheerishsing Gopaul, secrétaire général de la Government Services Employees Association. Pour lui, le travail de ces tribuns est une source d'inspiration surtout pour les jeunes syndicalistes, car la lutte syndicale pour le droit des travailleurs continue.

Le National Trade Union Congress (NTUC) était aussi présent au cimetière de St-Jean. Le président de la NTUC, Sanjay Raggoo, nous explique qu'ils ont aussi honoré Anjalay Coopen. «Nous sommes venus rendre hommage à ceux qui ont travaillé à l'avancement du pays. Ces tribuns nous ont inspirés. Anjalay Coopen a perdu la vie alors qu'elle luttait pour les travailleurs agricoles et Emmanuel Anquetil ayant oeuvré pour les travailleurs dont les laboureurs et les dockers. Il a même été envoyé à Rodrigues en raison de son militantisme. C'est grâce à la lutte de ces tribuns que les employés ont aujourd'hui des droits, que ce soit l'Industrial Relations Act, l'Employment Rights Act et la Workers' Rights Act et aussi du côté de la santé et de l'hygiène.»

«Nous avons besoin que les jeunes continuent la lutte syndicale. Il ne faut pas qu'ils restent inactifs. Il y a plusieurs défis qui les guettent notamment avec la venue de l'intelligence artificielle. Les conditions de travail aussi sont importantes, on ne peut pas travailler 12/12, il est important d'avoir une vie sociale. Nous militons pour que les employés travaillent dans de bonnes conditions, pour qu'ils aient le salaire adéquat, ne soient pas exploités - cela vaut aussi pour les travailleurs étrangers. En 2025, la lutte continue», conclut Sanjay Raggoo.