Afrique: Hassan CHAKIB, Directeur Général Wafa Vie au pays- « Contrairement à ce que l'on pense, les assureurs vie contribuent fortement au financement de l'économie »

Avec une part de marché de 19,5%, la compagnie Wafa assurances Vie, filiale du groupe marocain Wafa Assurance, implantée au Sénégal depuis 2015, est dans le top trois des compagnies d'assurance Vie au Sénégal. Avec une présence consolidée au Sénégal et une stratégie axée sur l'innovation et la satisfaction client, Wafa Assurance Vie Sénégal, sous la Direction Générale de Hassan CHAKIB, est bien positionnée pour renforcer sa part de marché et contribuer davantage au développement du secteur de l'assurance vie dans le pays.

Comment se porte Wafa assurances Vie ?

Wafa Assurance Vie Sénégal se porte très bien. Depuis 2019, elle est sur le podium des trois premières compagnies d'assurance Vie au Sénégal. A fin 2024, elle détient une part de marché de 19,5%. Sur le plan humain, Wafa Assurance Vie Sénégal est une famille sereine composée d'une trentaine de collaborateurs ayant pour la plupart intégré la compagnie depuis le lancement de son activité en 2015. Recrutés et fraîchement diplômés des grandes écoles de commerce sénégalaises, ils ont fortement contribué à la "sucess story" de Wafa Assurance Vie qu'ils considèrent comme leur compagnie, leur famille.

- Quels sont les défis auxquels le secteur de l'assurance-vie fait face et comment y remédier ?

Le secteur de l'assurance-vie au Sénégal recèle un énorme potentiel de croissance pour deux raisons principales, une croissance économique soutenue pour les années à venir et une population jeune de plus en plus prédisposée à la culture de l'épargne et la prévoyance. Pour relever davantage la culture d'épargne et prévoyance à moyen et long terme, les acteurs du secteur de l'assurance doivent déployer de plus en plus d'effort sur la clarté et la simplicité des contrats, la transparence et l'amélioration de la qualité de service à travers des délais de règlement des prestations et des indemnités rapides.

Les acteurs de l'assurance doivent démontrer aux régulateurs et aux pouvoirs publics les bienfaits d'un dispositif réglementaire et fiscal favorables pour encourager les assurés à souscrire des contrats d'assurance vie. Pour preuve, des mesures réglementaires et fiscales encourageantes, ont permis d'atteindre un taux de pénétration de l'assurance de 5% par rapport au PIB, lorsque nous sommes encore dans une phase de démarrage au Sénégal, avec un taux de pénétration de 1,4%.

- Quels sont les produits d'assurance-vie destinés aux particuliers ?

Les produits d'assurance-vie sont conçus pour répondre à des préoccupations majeures et à des besoins réels.

Quoi de plus importants pour un particulier, qu'il soit salarié ou indépendant que de constituer une retraite principale ou complémentaire moyennant un effort d'épargne accessible sur le moyen et long terme. Les solutions d'épargne retraite existent sur le marché. Ainsi, moyennant des versements mensuels et des versements occasionnels bien capitalisés et bien rémunérés par l'assureur, un particulier peut constituer sa retraite complémentaire. Il peut moduler son rythme d'épargne comme il le souhaite à la hausse comme à la baisse, sans aucune contrainte. L'idéal est de souscrire dès l'installation dans la vie active car l'effort est moindre, mais payant à long terme.

Quoi de plus important pour un particulier que de préparer l'avenir de ses enfants, prendre en charge leurs études supérieures et les aider à s'installer dans la vie active ?!

La solution existe, c'est ce qu'on appelle l'Epargne Education. Dès la naissance d'un enfant, le parent peut lui souscrire une épargne moyennant des versements mensuels ou des versements occasionnels libres, à sa portée. Cette solution d'épargne éducation est souvent doublée d'une garantie de la plus haute importance à savoir la prise en charge par l'assureur du restant des versements mensuels jusqu'à l'âge de majorité de l'enfant si jamais le partent venait à disparaître.

L'épargne éducation peut être également couplée avec ce nous appelons une rente éducation. Il s'agit de garantir à l'enfant mineur un revenu régulier (mensuel ou trimestriel...) jusqu'à l'âge de majorité, si jamais le parent venait à disparaître. Ce revenu régulier peut valablement répondre au besoin de la prise en charge des frais de scolarité de l'enfant.

Nous pouvons également citer les assurances décès toutes causes (accidentelles ou naturelles) couvrant les crédits amortissables octroyés par les établissements bancaires. Ces assurances sont généralement exigées par ces établissements pour sécuriser le restant du crédit en cas de disparition prématuré de l'assuré.

L'assurance Solidarité Obsèques est également proposée par les assureurs vie. Il s'agit de servir le jour-même de la disparition de l'assuré, une indemnité permettant à la famille de faire face à toutes les charges découlant de cet évènement majeur.

-Quels sont les produits pour les professionnels, les indépendants ou les chefs d'entreprise ?

Nous pouvons affirmer de manière générale qu'en matière d'assurance-vie, les besoins des professionnels, des indépendants et des chefs d'entreprises sont pratiquement les mêmes que ceux des particuliers.

Cette population peut souscrire ses solutions pour elles-mêmes, comme elle peut le réaliser pour ses salariés dans le cadre de contrat collectif.

En plus des solutions précitées, les chefs d'entreprises peuvent souscrire des assurances-vie en tant qu'Homme Clé de leur entreprise. Ces assurances permettent de verser généralement une somme importante à l'entreprise lui permettant de faire face aux conséquences financières de la disparition du Chef d'Entreprise.

-On reproche à votre secteur le faible taux de financement à l'économie nationale. Quelles sont aujourd'hui les pistes d'amélioration pour accroître cette contribution du secteur dans le financement de l'économie ?

Contrairement à ce que l'on pense, les assureurs vie contribuent fortement au financement de l'économie de leur pays. En effet, ils investissent 50% de leurs engagements dans les emprunts étatiques.

L'enjeu est en effet de permettre aux assureurs d'augmenter considérablement leurs engagements et par ricochet, contribuer davantage au financement de l'économie nationale.

Comme je l'ai évoqué précédemment, un cadre réglementaire et fiscal favorable tout d'abord pour les assurés serait de nature à favoriser la collecte de la longue épargne. Dans certains pays, l'encouragement à l'épargne retraite complémentaire à travers la déduction fiscale des versements du revenu imposable, a permis un essor extraordinaire des fonds collectés que les assureurs recyclent dans l'économie du pays, ce qui a permis d'atteindre des taux de pénétration dépassant les 5%.

Il est aussi question de dynamiser les meilleurs canaux à même de développer l'assurance vie, notamment à travers le digital et la bancassurance, comme c'est le cas dans les pays à fort taux de pénétration. Une telle évolution favorable permettrait à moyen terme, une forte croissance du marché de l'assurance-vie, une meilleure couverture pour les citoyens en atténuant des préoccupations sociales majeures pour assurer l'avenir des enfants, vivre bien sa retraite, tranquilliser sa famille et assurer la continuité de l'activité de son entreprise.