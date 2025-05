Madagascar: Showbiz - Carène Doan, la « Lolita malgache » a rejoint les étoiles

Le monde du cinéma et de la chanson malgache sont en deuil. Carène Mura Doan a rendu l'âme dans la soirée du 30 avril dernier. Cette actrice et chanteuse a surtout marqué l'enfance de la « génération 90 ». Son titre « Lolita », bande originale du film éponyme, dans lequel elle jouait le rôle principal, sorti dans les années 90, l'a fait connaître du grand public. Une chanson qui, une fois entendue, reste dans les mémoires.

Dans le film, elle jouait le rôle de Mura, l'amie riche et dévouée de Lolita, une petite fille vulnérable qui vivait dans l'extrême pauvreté. Mais à cause de la renommée de la chanson, les gens l'ont par la suite identifiée en tant que Lolita. Carène Mura a sorti un titre émouvant il y a un an, en mai 2024. Il s'agit de « Secrets from the past », dans lequel elle se livre sur les blessures internes causées par l'absence de son père depuis son enfance.

Elle était également membre de la chorale gospel GMMC. Outre sa passion pour la chanson et le cinéma, Carène Doan a lancé sa propre marque de vêtements et d'accessoires personnalisés et d'accessoires pour femmes et enfants. Son décès subit a suscité une vive émotion dans le milieu artistique et sur les réseaux sociaux qui ont été rapidement remplis de témoignages de tristesse et d'hommage.