Madagascar: Trio magique au CCI - Niu Raza, Reko Band et Nate Tex se partagent l'affiche

Niu Raza, Reko Band et Nate Tex sur la même scène. Un trio plutôt improbable si on observe le genre musical de chacun, et pourtant ils partageront bientôt la scène du CCI Ivato ce dimanche 4 mai 2025.

Cette rencontre est initiée par Louvto Company, bien connu pour réunir sur la même scène des groupes de différents genres musicaux.

Ce spectacle s'annonce riche en émotions, les artistes ayant tous un penchant pour les chansons d'amour. Cependant beaucoup de surprises attendent également les spectateurs. Les organisateurs et les artistes n'ont rien voulu dévoiler ni sur le déroulé du spectacle ni sur le répertoire pour préserver cet effet de surprise qu'ils réservent à tous ceux qui viendront. « Nous vous assurons que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes et offrirons une prestation de qualité », précise Fy Rasolofoniaina de Reko Band. Malala de Louvto Company ajoute que la durée du spectacle dépendra de l'ambiance et de l'interaction entre les chanteurs et le public.

Ce qui est certain c'est que ces trois artistes chanteront, en duo ou en trio. Le reste sera à découvrir sur place.

Rendez-vous donc à l'amphithéâtre du CCI ce dimanche. Le show débutera à 15 heures.