Madagascar: Festival Tsika Jiaby - C'est parti pour deux jours de fête au Stade Barea avec Mage 4, Zay, Samoela...

Cette première fin de semaine du mois de mai s'annonce très festive. Beaucoup de programmes de concerts et spectacles sont prévus dans la capitale. L'un des plus marquants sera le Festival Tsika Jiaby.

Comme promis par ses organisateurs, Festival Tsika Jiaby aura bien une édition en terre malgache. Le rendez-vous approche à grands pas puisque le festival se déroulera demain et dimanche, au Stade Barea.

En rappel, Festival Tsika Jiaby, le plus grand festival malgache en Europe, a été initié à Paris par Mam's Event durant le week-end de la Pentecôte, en mai 2024. Un événement d'envergure puisqu'il a réussi l'exploit de réunir 150 artistes malgaches au même endroit en trois jours à des milliers de kilomètres de la Grande Ile. Après l'édition malgache, la deuxième édition du festival se déroulera en France du 6 au 9 juin prochain à Marolles-en-Brie, pour quatre jours de fête.

Pour l'édition tananarivienne, 16 artistes partageront la scène durant les deux jours de l'événement, que Mamy Rakotoseheno, le fondateur de Mam's Event, a placé sous la houlette d'Ivenco, en ce qui concerne les aspects techniques.

Chaque jour, une quinzaine d'artistes malgaches venus des quatre coins de la Grande Île se succéderont sur scène, promettant un festival festif et fédérateur.

Dès 10h, place à l'ambiance avec des animations variées et des jeux pour petits et grands. Dès 12h, place à un concert découverte mettant en lumière des artistes malgaches émergents, aux talents prometteurs. Le public pourra ensuite se délecter de six heures de concerts non-stop, avec les plus grands noms de la musique malgache. Samoëla, Mage 4 et Tanjona Randrianarivelo seront à l'affiche pour demain ; Jaojoby, Mily Clément et Zay, quant à eux, chaufferont l'ambiance le dimanche après-midi. Mily Clément est d'ailleurs prêt à saisir cette opportunité pour signer son come-back sur la scène musicale, après une longue période d'accalmie.

Des stands de restauration offriront des saveurs locales pour compléter l'expérience du festival. L'objectif est de célébrer la musique, de mettre en lumière les talents encore peu connus localement et à l'international, et d'honorer la culture malgache, notamment à travers des expériences culinaires. En marge de cela, la programmation prévoit aussi une After DJ Party pour faire danser le public jusqu'au bout de la nuit, sans oublier l'espace karaoké qui leur permettra de révéler leur voix.

Les billets sont déjà en vente sur Ticketplace.io et dans les points de vente Mass'In.