Madagascar: Concours Mon Idée, Mon Entreprise - SaveFood-IA de Ilo Mahomby Randrianatoandro à la première place nationale

Trois projets sur les dix présentés ont marqué les jurys lors de la finale nationale organisée au Campus France Ankatso.

Promouvoir et stimuler l'esprit entrepreneurial en milieu universitaire. Tel est l'objectif du concours Inter-régional d'entrepreneuriat étudiant : Mon idée, Mon Entreprise, organisée par les directions régionales de l'AUF (Agence Universitaire Francophone) en Afrique. Pour Madagascar, 65 dossiers ont été reçus suite à l'appel à candidature. « 25 des 66 ont été sélectionnés pour un coaching intensif incluant des formations sur la structuration d'idées, le montage financier, le marketing et l'art oratoire. »

La finale nationale a été organisée le 18 avril dernier, à la suite de laquelle trois projets (sur les dix sélectionnés) se sont démarqués par leur innovation et leur durabilité. La première place est attribuée à SaveFood-AI. Présenté par Ilo Mahomby Randrianatoandro, ce projet combine intelligence artificielle et lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans sa projection, le porteur de ce projet ambitionne de réduire les 1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillées annuellement, tout en diminuant les émissions de CO₂.

Régional

À la seconde marche du podium se trouve le projet Art'Voly Solution. Mené par Eric Florient Raharinirina, celui-ci consiste en l'utilisation de l'intelligence artificielle pour une agriculture durable à Madagascar. La troisième place revient à une solution innovante visant à améliorer la productivité agricole grâce à des outils accessibles. Ce projet, intitulé Tsaravoly et porté par Andrianirina Norotiana Annie, propose des solutions pour diagnostiquer les sols et formuler des engrais personnalisés via l'intelligence artificielle.

Pour la suite de l'aventure, les cinq lauréats nationaux de la région Afrique australe et Océan Indien (Angola, Comores, Madagascar, Maurice et Mozambique) partiront à Casablanca, au Maroc, pour la finale interrégionale prévue entre le 27 et le 31 mai de cette année. Les trois meilleurs projets bénéficieront d'un fonds d'amorçage et d'un accompagnement par des incubateurs, tandis que deux prix spéciaux (« Coup de coeur du jury » et « Choix du public ») récompenseront l'audace et l'originalité.

Dis-moi si tu souhaites un ton plus formel ou des précisions supplémentaires !