Afrique: CAN Futsal Féminin - Le Maroc sacré champion, les Barea Ladies terminent à la sixième place

La première édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de Futsal féminin s'est conclue en apothéose ce 30 avril à Rabat, au Maroc, avec le sacre des Lionnes de l'Atlas. Les Barea Ladies terminent leur aventure à la sixième place.

Les Marocaines, portées par leur public, ont remporté le titre en s'imposant 3-2 face à la Tanzanie dans une finale palpitante. Ce duel entre les deux meilleures équipes de la compétition a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle de haut niveau pour clore ce tournoi. Grâce à cette victoire, le Maroc et la Tanzanie, finalistes de cette CAN, représenteront l'Afrique lors de la première Coupe du monde de futsal senior féminin, qui se tiendra aux Philippines du 27 novembre au 7 décembre.

De leur côté, les Barea Ladies de Madagascar ont bouclé leur parcours dans cette compétition à la sixième position. Lors de leur dernier match de classement, disputé le 29 avril, les protégées de Steve Princy Manitriniaina se sont inclinées 4-2 face à l'Égypte, manquant de peu une meilleure place au classement final. Malgré cette défaite, Franca Mbolaniaina et ses coéquipières peuvent quitter le Maroc la tête haute. Pour leur première participation à une CAN, elles ont montré de belles choses, notamment en phase de poules, où elles ont tenu tête aux Sénégalaises (5-5) et aux Tanzaniennes (4-4), ces dernières atteignant finalement la finale.

Un bilan prometteur

Si les Barea Ladies n'ont pas atteint les demi-finales, leur parcours reste marqué par des performances solides et des matchs spectaculaires qui ont mis en lumière leur rapidité et leur technique. Cette sixième place, bien que teintée de regrets, constitue une base solide pour le développement du futsal féminin malgache. Les regards se tournent désormais vers l'avenir, avec l'espoir de revenir plus fortes lors des prochaines éditions.