Madagascar: Formalités aux frontières - La douane malagasy décroche le trophée Best Waiting Time 2024

Nette amélioration du traitement des passagers aux frontières douanières de l'aéroport international d'Antananarivo.

La douane malgache s'est en effet vue décerner le trophée Best Waiting Time parmi les services intervenants dans le traitement des voyageurs.

Efforts considérables

Cette bonne performance de la douane aux frontières a été constatée par les passagers eux-mêmes à l'issue d'un sondage mené par Ravinala Airports, le gestionnaire de l'aéroport international d'Antananarivo. Les passagers ont ainsi constaté une nette amélioration du traitement de leurs formalités durant leur passage en douane, avec notamment une réduction considérable du temps d'attente et une meilleure fluidité du service.

Une distinction qui témoigne, en tout cas, des efforts considérables déployés pour améliorer l'expérience des voyageurs durant leur passage en douane. Pour y parvenir, l'administration douanière a mis en oeuvre plusieurs réformes et actions de modernisation. Pour ne citer, entre autres que l'amélioration de la signalétique grâce à la mise à jour des enseignes des circuits vert et jaune qui permet une orientation claire des voyageurs, avec le circuit vert ceux n'ayant rien à déclarer et jaune pour les bagages devant être déclarés.

Des lecteurs de badges et des caméras de surveillance ont été installés pour renforcer la sécurité des zones douanières et réduire les risques de corruption. Un guide du voyageur est également disponible pour informer les passagers sur leurs droits, obligations et les formalités douanières. Les procédures douanières sont également modernisées grâce à la mise à disposition d'un formulaire de déclaration simplifié et le développement de la plateforme en ligne Douane.MDG.

Avancée majeure

La douane a introduit des options de paiement par mobile money et par terminaux de paiement électronique (TPE), limitant ainsi les transactions en espèces en vue d'endiguer les risques de fraude et garantissant plus de transparence. Les interventions de la brigade canine renforcent la surveillance, avec des chiens formés pour détecter les fraudes douanières telles que les trafics de stupéfiants, de devises et de diverses espèces d'animaux sauvages.

S'exprimant sur ces réformes, le DG des douanes malgaches, Zafivanona Ernest Lainkana, les qualifie d'avancée majeure. « Ces réformes représentent un gage de notre engagement pour un passage rapide et fluide en douane. Les innovations visent non seulement à fluidifier le passage des voyageurs mais aussi à garantir une meilleure transparence et sécurité au sein des services douaniers » a-t-il déclaré. Un avantage considérable pour les passagers qui témoignent déjà des avantages de ces changements, soulignant la clarté et l'accessibilité des informations fournies.