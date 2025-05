Madagascar: Affaire cocktail Molotov - Un colonel recherché, cinq MD

Pour rappel, le 3 avril 2025, un cocktail molotov a été découvert devant le portail du siège du Pôle Anti-Corruption (PAC) aux 67 Ha. La même chose s'est produite le même jour à Antanimena, devant l'immeuble Villa Pradon, appartenant à une figure bien connue.

Des tracts visant le propriétaire étaient également posés près de l'engin incendiaire. L'affaire a défrayé la chronique dans la presse comme sur les réseaux sociaux, provoquant une réaction immédiate des autorités. Une commission d'enquête mixte composée de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale a été rapidement mise sur pied pour retrouver les auteurs de ces actes d'intimidation. Ce qui a permis d'interpeller 30 personnes. Près d'un mois plus tard, cinq personnes ont été placées en mandat de dépôt (MD) à Tsiafahy et à Antanimora.

Selon des sources proches de l'enquête, parmi les prévenus placés en MD se trouvent la femme d'un colonel et un gardien de l'immeuble CNAPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) où se trouve le siège du PAC. L'officier supérieur suspecté avec sa femme et dont l'identité n'a pas encore été divulguée par les autorités est actuellement recherché. Pour l'instant, on ignore les réelles motivations de ces poseurs de « pétards mouillés », mais le procès qui aura lieu incessamment apportera sans doute des éclaircissements sur cette affaire.