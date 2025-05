Afrique: Sept startups africaines sélectionnées pour la troisième cohorte de l'initiative i3 Africa dans le domaine de la santé

TLDR

Investing in Innovation Africa (i3), une initiative panafricaine soutenant les startups de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé basés sur la technologie, a annoncé sa troisième cohorte de sept entreprises.

Les startups sélectionnées Chefaa, Dawa Mkononi, Meditect, mPharma, myDawa, RxAll et Sproxil sont actives dans 19 pays africains.

Chaque entreprise recevra un soutien personnalisé de la part de partenaires, notamment Villgro Africa, IMPACT Lab, CcHUB et Startupbootcamp Afritech, pour la préparer à l'investissement.

Investing in Innovation Africa (i3), une initiative panafricaine soutenant les startups de la chaîne d'approvisionnement des soins de santé basés sur la technologie, a annoncé sa troisième cohorte de sept entreprises, chacune pouvant bénéficier d'un financement allant jusqu'à 225 000 dollars et d'un soutien commercial sur mesure. L'initiative, soutenue par la Fondation Bill & Melinda Gates et cosponsorisée par MSD, Cencora, Sanofi Global Health Unit, Chemonics, HELP Logistics et la Fondation Endless, vise à accélérer l'accès au marché pour les innovateurs du secteur de la santé en phase de croissance.

Les startups sélectionnées Chefaa, Dawa Mkononi, Meditect, mPharma, myDawa, RxAll et Sproxil sont actives dans 19 pays africains et se concentrent sur des solutions allant des renouvellements d'ordonnance pilotés par l'IA à la livraison sur le dernier kilomètre et au financement intégré des pharmacies.

Chaque entreprise recevra un soutien personnalisé à la préparation des investisseurs de la part de partenaires, notamment Villgro Africa, IMPACT Lab, CcHUB et Startupbootcamp Afritech, ainsi que des introductions privilégiées auprès d'acheteurs de soins de santé, de gouvernements et de donateurs. L'objectif du programme est de faciliter des partenariats commerciaux d'une valeur de 30 millions de dollars et de faire de l'i3 un catalyseur de la réforme des soins de santé axée sur la technologie dans toute l'Afrique.

Points clés à retenir

Les chaînes d'approvisionnement fragmentées des soins de santé en Afrique sont mûres pour la transformation, et i3 se positionne comme une plateforme pour rapprocher les innovateurs et les acheteurs. En soutenant les startups en phase de croissance avec un capital tolérant au risque, en facilitant les transactions et en offrant un accès direct aux grands acheteurs, i3 ouvre des voies de marché souvent inaccessibles aux entreprises en phase de démarrage. Des startups comme myDawa et mPharma ont déjà fait leurs preuves au Kenya et au Ghana, tandis que d'autres comme RxAll et Chefaa tirent parti de l'IA et de la logistique pour résoudre les problèmes d'accès aux médicaments et d'authenticité.

En ancrant les solutions locales dans des filières commerciales et des partenariats gouvernementaux, i3 contribue à réduire la dépendance à l'égard des achats effectués par les donateurs. Son sommet de décembre 2025 sur l'accès aux marchés devrait favoriser les transactions de grande valeur entre les innovateurs et les plus grands acheteurs de soins de santé en Afrique, ce qui est essentiel pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, l'accessibilité financière et l'accès. Alors que les dépenses de santé augmentent sur le continent, des initiatives comme i3 offrent une feuille de route pour intégrer l'innovation dans la résilience à long terme du système.