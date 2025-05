Nigeria: Aruwa Capital se rapproche de l'objectif de 40 millions de dollars pour son deuxième fonds 'Gender-Lens

TLDR

La société Aruwa Capital Management, basée à Lagos, a clôturé 90 % de son fonds Aruwa Capital Fund II, d'un montant de 40 millions de dollars, et prévoit de porter ce fonds à 50 millions de dollars d'ici la fin de l'année, compte tenu du vif intérêt manifesté par les investisseurs. Cette société d'investissement, fondée par Adesuwa Okunbo Rhodes, se concentre sur les investissements en capital de croissance à un stade précoce au Nigeria et au Ghana.

Le fonds cible les petites et moyennes entreprises qui fournissent des biens et des services essentiels au prochain milliard de consommateurs africains. Les secteurs privilégiés sont la santé, les services financiers, l'accès à l'énergie et les biens de consommation courante. Les tickets initiaux sont compris entre 1 et 3 millions de dollars.

Aruwa a obtenu le soutien de partenaires habituels tels que Mastercard Foundation Africa Growth Fund et Visa Foundation, ainsi que de nouveaux investisseurs tels que la Bank of Industry (BOI), British International Investment (BII) et la facilité ElectriFI d'EDFI. Le Fonds II a déjà déployé des capitaux dans deux entreprises : Yikodeen, un fabricant de bottes de sécurité, et une chaîne de restauration rapide au Nigeria.

Key Takeaways

Le deuxième fonds d'Aruwa Capital met en lumière la dynamique croissante de l'investissement axé sur le genre dans le secteur du capital-investissement en Afrique. En tant que l'un des rares gestionnaires de fonds dirigés par des femmes sur le continent, Aruwa s'efforce de combler les déficits de capitaux dans un segment souvent mal desservi par les financiers traditionnels. La stratégie de l'entreprise cible les secteurs résilients et à fort impact où les femmes sont à la fois des consommatrices clés et des participantes à la main-d'œuvre. Ses premiers investissements, notamment dans la fabrication d'équipements de protection et les repas à prix abordables, démontrent l'importance qu'elle accorde à la croissance inclusive et aux chaînes de valeur locales.

Le soutien des institutions de financement du développement et des investisseurs d'impact mondiaux reflète l'appétit croissant pour les fonds qui associent des rendements commerciaux à des résultats sociaux mesurables. Avec Aruwa en bonne voie pour dépasser son objectif de 40 millions de dollars, sa levée de fonds est le signe d'une confiance institutionnelle plus large dans les stratégies à petite capitalisation et à impact, en particulier celles menées par des gestionnaires de fonds diversifiés dans les marchés émergents.