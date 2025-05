Ghana: La société ghanéenne Tendo obtient un financement pour développer une plateforme de vente au détail pilotée par smartphone

TLDR

La startup ghanéenne Tendo, spécialisée dans la technologie de vente au détail, a levé un montant non divulgué auprès de Renew Capital pour soutenir son expansion en Afrique. Fondée en 2021, Tendo permet aux particuliers de créer des entreprises de vente au détail en ligne sans capital initial en les mettant en relation avec des fournisseurs et en gérant la logistique et les stocks.

La plateforme soutient actuellement plus de 10 000 revendeurs au Ghana et au Nigéria et a atteint plus de 42 000 clients avec un catalogue de produits couvrant la mode, l'électronique, la beauté et les articles de grande consommation.

Grâce à ce nouvel investissement, Tendo prévoit d'intensifier ses activités, d'intégrer de nouveaux revendeurs et d'étendre sa présence sur les principaux marchés africains. La plateforme de l'entreprise, basée sur une application, permet aux utilisateurs de lancer des entreprises à partir de leurs smartphones, en ciblant les jeunes connectés numériquement, mais sous-employés.

Points clés à retenir

Tendo représente une vague montante de startups de commerce électronique sans actifs qui offrent des outils commerciaux accessibles à la main-d'œuvre informelle d'Afrique. Sur les marchés où le taux de chômage reste élevé et où le capital de démarrage est rare, des plateformes comme Tendo abaissent les barrières à l'entrée en prenant en charge les stocks, l'exécution des commandes et l'approvisionnement en produits. Son modèle s'inspire des écosystèmes de revendeurs numériques qui ont fait leurs preuves en Asie, où le commerce social a alimenté une croissance rapide de la vente au détail. En localisant ce modèle, Tendo ouvre des perspectives d'emploi indépendant à des milliers de micro-entrepreneurs, en particulier des femmes et des jeunes. L'investissement de Renew Capital reflète l'intérêt croissant pour les solutions technologiques qui permettent des moyens de subsistance évolutifs en Afrique. Avec la généralisation des smartphones et des paiements numériques, l'approche de Tendo qui permet aux utilisateurs quotidiens de devenir des commerçants en ligne lui permet de se développer sur un continent avide d'opportunités génératrices de revenus et de réseaux de vente au détail décentralisés.