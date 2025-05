Cote d'Ivoire: Uniwax affiche son premier bénéfice net en trois ans après la vente d'actifs

TLDR

La société textile ivoirienne UniWax (BRVM : UNXC) a déclaré un bénéfice net de 8,2 milliards de francs CFA (13,8 millions de dollars) pour le premier trimestre 2025, inversant ainsi trois années consécutives de pertes. Ce redressement est dû à une plus-value de 8,54 milliards de francs CFA provenant de la vente de son terrain industriel à Yopougon dans le cadre d'un contrat de cession-bail. La société poursuit ses activités sur le site.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 14% par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,84 milliards de francs CFA, grâce à la reprise des marchés nigérian et guinéen et au renforcement des réseaux de distribution. Malgré cela, les activités ordinaires affichent encore une perte de 329 millions de francs CFA, bien qu'elle marque une amélioration de 72% par rapport au 1er trimestre 2024.

La cession d'actifs et l'optimisation de la logistique et de la production ont permis d'assainir le bilan, après une année 2023 difficile où UniWax a enregistré une perte de 2,03 milliards de francs CFA. Les actions se négocient actuellement à 395 francs CFA, ayant perdu plus de 10 % au cours des six derniers mois.

Key Takeaways

Bien que le bénéfice du premier trimestre offre un soulagement temporaire, les analystes restent prudents en raison de la dépendance à l'égard d'une vente d'actifs ponctuelle. L'amélioration des pertes opérationnelles est encourageante, mais UniWax doit faire preuve d'une croissance soutenue des revenus et d'une efficacité des coûts pour un redressement durable. Le capital culturel de la marque en Côte d'Ivoire et les signes de reprise de la demande sur les marchés clés d'Afrique de l'Ouest apportent un certain soutien.

Toutefois, la consommation régionale reste fragile et l'instabilité sociopolitique en Afrique de l'Ouest continue de peser sur les perspectives. La discipline opérationnelle et la réaffectation stratégique des actifs sont désormais au cœur de la stratégie de redressement d'UniWax. Cependant, le sentiment du marché reste timide, l'action montrant un potentiel de hausse limité dans un contexte d'incertitude sur les bénéfices.