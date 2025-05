Congo-Kinshasa: Des élèves de Bukama étudient dans des conditions précaires après des pluies diluviennes

Les élèves de plusieurs écoles endommagées par les récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la cité de Bukama (Haut-Lomami), étudient dans des conditions difficiles. Les victimes de cette catastrophe naturelle, qui a causé des dégâts importants, attendent toujours de recevoir une assistance.

Selon Augustin Mongu, coordonnateur de la société civile dans le territoire de Bukama, deux établissements scolaires ont été gravement touchés : l'Institut Mafinge et l'Institut Lusanga 1. Ces deux écoles ont perdu chacune six salles de classe, laissant élèves et enseignants sans abri pour poursuivre les cours.

« Nous avons une situation difficile. Après le passage du grand vent, l'Institut Mafinge a perdu ses six classes, tout comme l'Institut Lusanga 1. Aujourd'hui, nous éprouvons une très grande difficulté : les enfants et les enseignants sont exposés au soleil, et certains étudient sous les arbres », alerte Augustin Mongu.

Ces deux établissements forme un grand nombre d'élèves dans plusieurs filières comme l'agriculture, la pédagogie, commerciale ou encore informatique. La destruction de leurs infrastructures met en péril la scolarité de nombreux jeunes.

Face à cette situation, la société civile de Bukama lance un appel à l'aide aux organisations nationales et internationales, ainsi qu'au gouvernement congolais. « Nous demandons une intervention rapide pour venir en aide à ces deux instituts, qui sont essentiels pour l'éducation dans notre région », insiste Augustin Mongu.