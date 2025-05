Congo-Kinshasa: Pluie diluvienne à Kinshasa - Au moins six morts et d'importants dégâts matériels

Une forte pluie s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit de jeudi à vendredi 2 mai, faisant au moins six morts et causant d'importants dégâts matériels. Plusieurs communes de la capitale, notamment Ngaliema, Mont Ngafula, Kisenso, Kalamu et Limeté, ont été durement touchées par des inondations, des éboulements de terre et la progression de têtes d'érosion.

Le quartier Camp Luka, dans la commune de Ngaliema, a été particulièrement endeuillé avec la mort de cinq personnes, principalement des enfants, au quartier Congo. Selon Don De Dieu, un habitant de ce quartier populaire,« le caniveau qui vient de Météo était bouché. Il y a eu débordement d'eau qui ont endommagé plusieurs maisons en bas ici, vers la rue Mbama. Il y a eu cinq morts. »

À Mont Ngafula, une fillette de 9 mois a également perdu la vie à la suite d'un éboulement de terre.

Des dégâts matériels importants

Les dégâts matériels sont considérables dans plusieurs communes. À Ngaliema, Kisenso et Mont Ngafula, des maisons ont été détruites par des éboulements. Le bourgmestre de Kisenso, Godé Atshwel Okel décrit la situation dans sa commune : « Kisenso est une commune érosive. Il y a eu beaucoup d'éboulements. Quelques maisons se sont écroulées. Des têtes d'érosion ne font que progresser. Les dégâts matériels, il y en a dans presque sept quartiers. »

Les infrastructures routières ont également été touchées. À Mont Ngafula, des routes stratégiques comme By Pass, entre Triangle et l'arrêt Courant, ainsi que son croisement avec Elengesa, ont été endommagées. L'avenue du Tourisme, à Ngaliema, a également été touchée.

Au centre-ville et dans la cité, plusieurs avenues ont été inondées, notamment dans les quartiers Ndanu à Limeté, Kauka, Yolo et Matonge à Kalamu, ainsi qu'à Kintambo. À Kintambo, la toiture d'une salle de fête a été emportée par le vent, blessant deux personnes.

En plus des pertes humaines et matérielles, la pluie a également perturbé les services de télécommunications. Le réseau Vodacom est inaccessible dans les communes de Ngaliema et Mont Ngafula. Dans un communiqué, l'entreprise explique que cette interruption est due à une coupure de câble à fibre optique causée par ces intempéries.