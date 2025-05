Tunisie: Affaires sociales - Renforcer la législation pour garantir les droits des travailleurs en situation précaire

Le ministère des Affaires Sociales œuvre actuellement à l'élaboration d'un certain nombre de lois visant à assurer un emploi décent et à garantir les droits des travailleurs dans les divers secteurs, a indiqué jeudi le ministre des Affaires Sociales Issam Lahmar, lors d'un événement organisé par le ministère à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du travail.

Ces législations comprennent, notamment, le décret relatif à la protection sociale des ouvrières agricoles publié en 2024, qui permettra le passage du travail non réglementé au travail réglementé, et garantit des privilèges très particuliers pour la première fois en Tunisie, notamment la mise en place d'un système spécial pour les ouvrières agricoles basé sur leur inclusion dans la protection sociale et la Sécurité sociale sans les priver de la subvention financière qui leur est allouée par le programme de la Sécurité sociale, a indiqué le ministre.

Grâce à ce décret, les ouvrières agricoles bénéficieront également d'un certain nombre d'autres avantages, a-t-il ajouté, notamment la prise en charge d'une partie des frais de transport, ainsi que la protection contre les maladies professionnelles et les accidents du travail.

Le ministère travaille également à la création d'un système de protection sociale contre les maladies professionnelles et les accidents du travail pour cette catégorie de travailleurs, financé en partie par l'État, a-t-il ajouté.

Le projet de loi réglementant les contrats de travail, qui a été soumis pour examen et adoption à l'ARP, « mettra fin aux contrats à durée limitée, notamment dans le domaine des prestations de service liées au nettoyage et au gardiennage afin de supprimer toute forme d'exploitation économique et favoriser la culture d'appartenance à l'entreprise », a-t-il dit.

Il a également souligné l'importance du projet de loi relatif à la création d'un fonds d'assurance contre la perte d'emploi, qui permettra aux travailleurs dont le contrat de travail a été résilié de bénéficier d'une subvention pendant une certaine période, tout en leur permettant de s'inscrire aux programmes d'insertion et d'emploi du ministère pour les aider dans le processus de recherche d'un nouvel emploi.