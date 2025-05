Afrique: CAN U20 - Groupe B - 1ère journée - Tunisie-Nigeria (0-1) - Ils ont manqué de tact

Certes, il y a eu ce penalty que l'arbitre n'a pas sifflé même après recours à la VAR, mais nos internationaux U20 n'ont pas entrepris grand-chose pour aspirer à la victoire.

Abdelhay Ben Soltane et son adjoint, Aymen Mathlouthi, doivent penser à revoir sérieusement leur copie pour espérer aller loin dans cette CAN d'Egypte, et se qualifier en demi-finales pour pouvoir aller au Mondial du Chili. C'est tout de même l'objectif escompté de la participation à cette Coupe d'Afrique des nations.

Sur le plan offensif, on n'a pas vu grand-chose, sauf peut-être les deux occasions enregistrées au début de la rencontre, dont la frappe de Rayane Rhimi, suite à un corner, et qui a frôlé la transversale (8'), et puis celle de Doubal à la 88' quand il se présente seul face au gardien nigérian mais son tir était léger (une belle combinaison !).

Sur le plan défensif, il y a eu cette erreur fatale qui a permis aux Nigérians de marquer le but de la victoire : une défense tunisienne prise au dépourvu suite à une longue passe en profondeur. Aucun défenseur n'a réussi à arrêter Odinaka Okoro qui récupère la balle, sert en pleine surface Auwal Ibrahim (qui se faufile entre deux joueurs), qui n'avait qu'à compléter le travail (38'). Une action si rapide pour nos défenseurs, restés figés, se contentant de suivre le mouvement sans pouvoir intervenir.

Un penalty non sifflé !

Même avec le recours à la VAR, l'arbitrage maison en Afrique ne cessera jamais de nous étonner. En effet, l'arbitre du match n'a pas sifflé un penalty en faveur des nôtres à la fin de la période initiale quand Clinton Degol Jephta bouscule Khalil Ayari en pleine surface de réparation (45'+2). Les images, après recours à la VAR, sont pourtant claires.

En deuxième mi-temps, nos internationaux n'ont pas été assez entreprenants pour aspirer à l'égalisation. Il y a eu tout de même le ratage monstre de Anis Doubal qui, sur la seule fois où notre attaque a pris de vitesse la défense nigériane, rate lamentablement son tir (88'). Nos internationaux U20 ne peuvent en vouloir qu'à eux-mêmes d'avoir raté leur entrée en lice à la CAN d'Égypte face à une sélection nigériane prenable, mais bien efficace.

Tunisie : Thomas Adem Zouaghi, Rayane Rhimi (Anis Doubal 66'), Mohamed Amine Allella, Amanallah Mehrezi (Zayon Chtaï-Telamio 65'), Omar Ben Ali, Khalil Ayari (Nacim Dendani 78'), Wajdi Issaoui (Ilyes Dhaoui 46'), Rayan Anane (Koussay Maacha 86'), Wassim El Abrougui, Fares Bousnina et Rayan Boukadida.