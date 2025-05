Mali: Ou va la Transition ?

analyse

Le processus des concertations nationales et au niveau de la diaspora en vue de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation est arrivé à son terme ce 29 Avril 2025. Un projet de loi faisant la synthèse des principales décisions a été rendu public à l’issue du conseil des ministres du 30 Avril, lequel doit être soumis dans les jours à venir au Conseil national de Transition (parlement), pour son vote.

Avant le vote de ce projet de loi très controversé et qui interroge sur l’avenir de la transition, il ya lieu de souligner dans la démarche, qu’il y a un fort vent de mimétisme, pour ne pas dire d’opération concertée au regard de ce qui s’est passé depuis le Mois de Mai 2024 au Burkina Faso et au Niger. Dans ces trois pays, on a convoqué des Assises nationales avec ses partisans, et boycottées par l’opposition on adopte des réformes et on organise un simulacre de validation « inclusive » et le tour est joué par un parlement à sa faveur.

Que dit ce projet de loi adopté par la junte au pouvoir à Bamako, qui ressemble à maints égards aux dynamiques en cours dans les pays membres de l’AES ?

D’abord, dans sa forme ce texte comme indiqué plus haut, est quasi analogue dans son processus, à ce qui s’est passé au Niger et au Burkina, lorsqu’il s’est agi de prolonger le délai de transition et d’installer les présidents respectifs dans le confort de la durée de 5 Ans. Ici le projet préconise la proclamation sans élection de Assimi Goïta, comme président de la Transition pour une durée de 5 ans à compter de 2025, par conséquent on efface toute la période d’avant, c’est-à-dire 2020-2021.

Ensuite, de par ses dispositions, le texte est inédit dans sa finalité censitaire, pour ne pas dire liberticide ou anti démocratique. Comment peut –on conditionner la création d’un parti politique au versement d’une caution de Cent million de francs CFA (100 000 000) dans un pays comme le Mali ?

L’abrogation de la charte des partis politiques contenue dans les recommandations des Assises Nationales et portée par le gouvernement de transition dans son projet constitue un énième coup porté à la transition malienne, qui peine aujourd’hui à mener de front à la fois, la lutte contre l’insécurité qui n’a guère reculé, la construction d’un sous ensemble régional (AES) et les questions démocratiques internes. C’est beaucoup trop !

En tout cas, ce projet de loi aura eu le don de réveiller la classe politique malienne plongée depuis un moment dans une certaine torpeur.

L’objectif est bien clair, il n’a pas besoin d’être décortiqué. En visant la suppression des partis politiques d’une part, en supprimant d’autre part les financements publics des partis politique, en abrogeant la loi de 2015 portant statut de l’opposition et en procédant enfin, à l’audit des financements publics des partis, le pouvoir de la Transition ne vise, ni plus ni moins, qu’à museler toute activité politique au Mali, faisant ainsi des tenants du pouvoir et de leurs soutiens, la voix unique du Mali pour ne pas dire le Parti Unique. N’est-ce pas d’ailleurs la perspective que trace le pouvoir en place qui une fois le grand « nettoyage » fait, aura la latitude, avec ses propres critères, de créer le parti politique à sa convenance et « pour l’éternité ».

Il sera difficile de faire croire que l’abrogation de la loi portant charte des partis politiques vers laquelle on tend, ne saurait signifier comme le prétendent les tenants du pouvoir, une dissolution des partis. Si la base légale de la création des partis est abrogée, comment ceux-ci peuvent –ils légalement exercer leurs activités ? Si la nouvelle loi proposée qui fixe une caution exorbitante est rétroactive, comme l’entendent ses tenants, il est clair qu’elle sera hors de portée des partis politiques qui d’office seront hors la loi et par conséquent dans la clandestinité.

En ajoutant de l’instabilité à l’incertitude sur les perspectives de la transition malienne, le régime de Assimi Goïta, ouvre une voie sans issue à cette dernière, sinon le chaos.