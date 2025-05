Madagascar: By-Pass - Quatre morts dans un accident, un ressortissant chinois en garde à vue

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à quatre personnes mercredi soir sur le By- Pass, à proximité de l'entrée du stade d'Elgeco Plus. Les faits se sont produits aux alentours de 21h30, impliquant une collision violente entre plusieurs véhicules, sur fond de conduite en état d'ébriété et d'excès de vitesse.

Selon les premières constatations, une Hyundai i30 de couleur rouge, conduite par un ressortissant chinois dont l'identité reste à confirmer, circulait à vive allure tout en empiétant largement sur la voie de gauche. L'automobiliste, en état d'ébriété manifeste, a percuté de plein fouet une Renault Clio qui arrivait en sens inverse. Sous la violence du choc, la Clio a pivoté sur elle-même avant de heurter à son tour un véhicule 4x4 de marque Suzuki Jimny, conduit par une femme de 39 ans. La Hyundai i30 a finalement terminé sa course dans un étang situé en bordure de route. Le bilan humain est particulièrement lourd. Une personne âgée de 49 ans a trouvé la mort sur le coup, tandis que trois autres passagers de la Renault Clio, dont les identités n'ont pas encore été formellement établies, ont été grièvement blessés.

Ces victimes ont été évacuées en urgence au Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU HJRA). Malheureusement, malgré les soins prodigués, les trois blessés ont succombé à leurs blessures dans la nuit, portant le nombre de décès à quatre. « Nous avons entendu un bruit énorme, comme une explosion. Lorsque nous sommes arrivés sur place, il y avait déjà des débris partout et des personnes coincées à l'intérieur des véhicules », raconte un riverain, encore sous le choc. « La voiture rouge roulait vraiment très vite, cela faisait peur, même de loin », ajoute un autre témoin, qui dit avoir assisté à la scène depuis un commerce situé à proximité. Le ressortissant chinois à l'origine de l'accident a été placé en garde à vue provisoire au poste de police d'Imerimanjaka. Il attend l'arrivée d'un interprète ainsi que celle de membres de sa famille pour la poursuite de la procédure judiciaire.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer avec précision les circonstances de l'accident et les responsabilités de chacun. « Nous avons immédiatement sécurisé le périmètre pour faciliter l'intervention des secours et éviter un engorgement de la circulation sur cet axe très fréquenté », a déclaré un officier de la police. Les éléments de la police, appuyés par les gendarmes, ont travaillé de concert pour gérer la situation. Cet accident rappelle une fois de plus les dangers de la conduite en état d'ivresse et l'importance de respecter les limitations de vitesse, surtout sur les routes périurbaines à fort trafic. « Conduire sous l'emprise de l'alcool est un fléau. Nous rappelons à tous les automobilistes que la loi sera appliquée avec la plus grande fermeté », a martelé un responsable de la Sécurité publique.