Madagascar: Education complète à la sexualité - 9 357 jeunes bénéficiaires en 2024

Dans un pays où presque la moitié de la population est âgée de moins de 15 ans et à majorité composée de femmes et de filles, l'éducation complète à la sexualité revêt une importance capitale. Des défis majeurs en matière de santé et de droits de l'enfant sont à relever. L'éducation sexuelle complète semble être cruciale dans la lutte contre les grossesse précoces, les violences basées sur le genre ainsi que dans la promotion de l'égalité homme-femme.

Le rapport annuel 2024 Océan Indien de l'UNFPA offre un aperçu des efforts entrepris en milieu scolaire et extrascolaire. En tout, 9 357 jeunes ont bénéficié d'une éducation complète à la sexualité. Ces initiatives leur ont permis « de mieux comprendre et maîtriser leur corps et leurs choix. » Par ailleurs, la lecture du rapport fait également savoir que 385 écoles appliquent le programme d'éducation complète à la sexualité.