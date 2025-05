Madagascar: 1er mai - Journée travaillée pour le secteur informel, hier

La journée du 1er mai était un jour comme les autres pour les travailleurs informels, notamment pour les marchands ambulants et les travailleurs des commerces de bouche informels. Les grands marchés de la capitale et les marchés de quartier avaient quasiment la même allure qu'habituellement. Certains commerces formels non essentiels, magasins et boutiques ont fait le choix d'ouvrir et ne pas renoncer aux recettes journalières. « Une journée non travaillée est synonyme de manque à gagner alors que nous avions déjà eu une journée fériée la semaine dernière. Nous préférons payer nos employés au double pour rester ouverts aujourd'hui », explique une gérante de magasin de prêt-à-porter à Analakely qui a fait ce choix de travailler, hier.

Seulement, les salariés dans les commerces non essentiels ne sont pas logés à la même enseigne. Aucune indemnité ni majoration d'aucune sorte pour les employés dans la majorité des boutiques de Behoririka et d'Analakely, obligés de travailler, hier, selon les syndicalistes. Plusieurs établissements de commerce de bouche ont également fait le choix du travail, hier, mais en laissant le choix aux employés, et en leur payant des indemnités.

En revanche, pour les secteurs d'activités essentielles et des secteurs stratégiques, le travail durant les jours fériés fait partie des conditions de travail et sont gérés selon des organisations internes telle la mise en place de tours de permanence ou autres aménagements ne faisant pas l'objet de traitements spéciaux en faveur du travailleur. Tel est le cas pour les salariés des entreprises des secteurs de l'énergie, des médias, des transports, ainsi que les secteurs de la sécurité publique et de la santé.