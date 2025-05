Madagascar: 50e RNS - L'OIM écrit une page d'or à Vichy

Lors du week-end de Pâques 2025, Vichy a vibré au rythme de la 50e édition de la Rencontre Nationale Sportive (RNS), un rendez-vous emblématique mêlant sport, culture et fraternité. Sous un soleil printanier, plus de 1000 licenciés, 55 équipes et de nombreuses figures du sport malgache, telles que Ali Kamé, Eliane Saholinirina ou encore Faneva Ima, se sont réunis dans une ambiance de camaraderie unique. Au coeur de cet événement, l'Olympique International de Madagascar (OIM) a marqué l'histoire en remportant la prestigieuse Coupe RNS 2025, un triomphe qui consacre son rôle de référence dans le football malgache en diaspora.

Un exploit sportif et collectif

Le sacre de l'OIM dans la catégorie seniors, avec une victoire 2-0 face à PNG, est bien plus qu'un simple titre. Il couronne des années de travail acharné, porté par une vision ambitieuse et des valeurs de solidarité, d'excellence et de transmission. Cette victoire, obtenue sous la houlette du manager général et coach Tiana Raharijaona, illustre la capacité de l'association à fédérer ses talents autour d'un projet collectif. Fin stratège et pédagogue, Raharijaona a su guider son équipe avec rigueur et passion, tout en assurant la cohésion du groupe.

L'OIM a également brillé par sa stratégie audacieuse : l'association a engagé deux équipes dans la compétition, offrant une vitrine à ses joueurs, dont certains, âgés de seulement 15 ans, représentent la relève prometteuse du football malgache. Cette politique d'inclusion et de formation des jeunes s'inscrit dans la mission de l'OIM : ouvrir des portes aux talents, en France, en Europe et à Madagascar.

Une association au service de la communauté

Fondée il y a près de 25 ans, l'OIM s'est imposée comme un pilier de la communauté malgache, promouvant le sport, la culture et l'unité. À l'approche de son quart de siècle, l'association, présidée par Lalaina Alain Ramanitrandrasana, continue d'incarner une dynamique collective. Leader charismatique, Ramanitrandrasana est inspiré par son engagement et sa vision, qui ont propulsé l'OIM sur le devant de la scène. Ce succès à la RNS 2025 est aussi celui d'une communauté soudée. L'OIM a tenu à rendre hommage à ses soutiens, familles, amis, sympathisants dont l'appui a été déterminant. « Cette victoire est la leur », a déclaré l'association, soulignant l'importance de cet élan collectif.

Au-delà du trophée, ce sacre marque un tournant pour l'OIM. Il offre une visibilité accrue à ses jeunes joueurs et pose les bases d'une reconnaissance plus large au sein des instances du football. En alignant des talents prometteurs et en s'appuyant sur une organisation solide, l'OIM se positionne comme un acteur clé pour l'avenir du sport malgache.

La RNS, un écrin pour le sport et la fraternité

La RNS 2025 a une nouvelle fois tenu ses promesses, réunissant anciens et nouveaux compétiteurs dans un esprit de fête. Outre le triomphe de l'OIM, d'autres équipes ont brillé : Barea 63 de Clermont a remporté le tournoi de football à 7 face à l'US Mada (3-1 aux tirs au but), tandis que l'AS Baobab a reconquis le titre vétérans face à l'ASGM (5-3 aux tirs au but). Ces compétitions, marquées par un fair-play exemplaire, ont renforcé les liens au sein de la diaspora malgache.

Un héritage en construction

En remportant la Coupe RNS 2025, l'OIM ne célèbre pas seulement un exploit sportif, mais aussi un héritage en construction. À l'aube de son 25e anniversaire, l'association continue de porter haut les couleurs de Madagascar, avec l'ambition de former, inspirer et unir. Ce sacre historique à Vichy n'est qu'une étape dans un projet bien plus vaste : faire rayonner le talent malgache, sur les terrains et au-delà.