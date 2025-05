Madagascar: 17e édition de la FEPA - Promotion de l'élevage comme facteur clé de la sécurité alimentaire

Madagascar se tourne désormais vers le renforcement de la production locale et la promotion de son savoir-faire pour l'exploitation rationnelle de ses ressources dans le but de faire face aux défis climatiques et à l'insécurité alimentaire touchant de nombreux pays dans le monde.

« C'est dans cet esprit que nous allons organiser la 17e édition de la FEPA (Foire de l'Élevage et de la Production Animale) », selon les explications d'un responsable au sein de Malagasy Professionnels de l'Elevage (MPE). L'événement se tiendra du 8 au 11 mai 2025 dans l'enceinte de cette plateforme regroupant les différents acteurs opérant en amont et en aval du secteur de l'élevage à Madagascar. Dans le cadre de cette foire, les organisateurs prévoient ainsi de promouvoir ce secteur pourvoyeur d'emplois et de richesse comme étant un facteur clé de la sécurité alimentaire. Ils s'engagent également à valoriser les acteurs opérant dans les différentes filières de l'élevage tout en mobilisant les citoyens autour des enjeux de la sécurité et de l'autosuffisance alimentaire. Le slogan choisi pour cette année porte d'ailleurs sur « L'élevage, facteur clé de la sécurité alimentaire et du développement durable à Madagascar ».

Moteur de développement

« Nous voulons en même temps mettre en avant le rôle et la contribution de l'élevage en tant que pilier de la souveraineté alimentaire du pays et un moteur de développement socio-économique et durable en commençant dans les zones rurales. A travers la FEPA, nous affirmons notre volonté de construire un élevage qui nourrit, qui respecte et qui élève afin que la population puisse manger à sa faim grâce à nos propres ressources », a-t-elle évoqué. Il est à noter que des conférences-débats liées aux sujets d'actualités sur l'élevage seront organisées durant l'événement, outre les expositions-ventes des produits issus de ce secteur et les démonstrations pratiques et animations. Des ateliers de sensibilisation sur la nutrition, la biosécurité, le bien-être animal et l'agro-écologie, y auront également lieu. « Cette 17e édition de la FEPA coïncide avec la célébration des 30 ans d'engagement de la MPE au service des éleveurs et du développement rural », a-t-elle conclu.