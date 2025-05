Madagascar: Conseil des ministres - Nominations d'un DG et de 9 Directeurs

En plus du Directeur général du Conseil de Discipline Financière et Budgétaire, Francis Olaf qui a été nommé au titre du gouvernement, le Conseil des ministres a procédé avant-hier, à 9 nominations aux hauts emplois de l'Etat au titre de 7 ministères.

Il s'agit de Jean de Kopy Rajaonarison, directeur de l'Administration pénitentiaire ; Domoina Malala Aurélia, directeur d'Etablissement du Centre Hospitalier Universitaire - Obstétrique Befelatanana (CHUGOB) ; Thierry de Valois Samy, directeur d'Etablissement du Centre Hospitalier Universitaire Place Kabary Antsiranana ; Vone Lahimasy, directeur régional des Transports et de la Météorologie dans l'Ihorombe ; Mampionona Raymond Razafimaromanana, directeur de la Valorisation des Ressources en Eau auprès du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène ; Solotiana Rivesty Fanamperantsoa, directeur de la Préparation de la Relève Sportive (DPRS) au ministère de la Jeunesse et des Sports ; Evariste Rajoelison, directeur régional de la Communication et de la Culture dans le SAVA ; Hobiniaina Ambroise Rasolonjatovo, directeur régional dans l'Androy auprès du même ministère ; et Erambolatiana Tahiry Andriamanga, directeur de la Transformation du Système agricole (DTSA) au sein du Secrétariat d'Etat auprès de la Présidence de la République en charge de la Souveraineté alimentaire. En somme, il y a eu 10 nominations (1 DG et 9 Directeurs) contre une seule abrogation, celle du Directeur général de la Formation professionnelle auprès du ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.