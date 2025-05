Sénégal: Début de la plénière sur la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop et Salimata Diop

Dakar — L'Assemblée nationale, réunie en plénière, vient d'entamer l'examen des conclusions des commissions ad hoc chargées de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des députés Moustapha Diop et Salimata Diop, a constaté l'APS.

Moustapha Diop a été cité dans l'affaire relative à la gestion du Fonds de riposte et de solidarité à la COVID-19 alloué au ministère du Développement industriel et des Petites et moyennes industries.

Sa collègue Salimata Diop, alors en charge du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, est également mise en cause dans cette même affaire, souligne un rapport parlementaire.

Le ministère Développement industriel et des Petites et moyennes industries, alors dirigé alors par M. Diop, député-maire de Louga, a bénéficié d'un montant 2 milliards 500 millions F CFA pour l'acquisition de masques, selon ce document lu par la députée Marie Angélique Mame Selbé Diouf, rapporteur de la commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains de l'Assemblée nationale.

De même, il ressort du rapport de la Cour des comptes que le ministère de la Femme "a reçu une enveloppe de 150 millions FCFA au titre du Fonds de riposte et de solidarité à la COVID-19", mentionne la même source.

Elle ajoute que le rapport de la Cour des comptes a relevé que "les justificatifs de dépenses d'un montant de 36 147 500 FCFA, supposées avoir été réalisées, étaient les mêmes que ceux qui avaient été produits pour les opérations de la caisse +aide et secours+".

Sur la base des investigations conduites dans cette affaire, des "présomptions graves et concordantes" ont conduit les autorités judiciaires à demander l'ouverture d'une procédure d'instruction contre les deux députés mis en cause.

Conformément à l'article 52 du Règlement intérieur de l'Assemblée nationale, seuls peuvent prendre la parole, le président de la commission du bureau des commissions ad hoc chargées de statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire des deux députés, le rapporteur, le député ou son défenseur et un orateur contre.