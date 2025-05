Ile Maurice: Maurice renforce la surveillance régionale

Le ministère de l'Agro-industrie et des Pêches a franchi une étape majeure aujourd'hui en procédant à la signature officielle de la Déclaration et de l'Accord sur les modalités administratives et opérationnelles du Centre régional de coordination pour le suivi, le contrôle, la surveillance et l'observation des pêches.

C'est le ministre Arvin Boolell qui a paraphé l'accord au nom du gouvernement mauricien, soulignant l'importance de cette collaboration régionale pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) dans l'océan Indien.

La Commission de l'océan Indien (COI) était représentée par Marc Maminiaina, chargé des dossiers liés aux pêches. Il a salué cette avancée comme un pas crucial vers une gestion durable des ressources marines, grâce à une meilleure coordination technique entre les États membres. Ce partenariat permettra de renforcer les capacités de surveillance, d'assurer plus de transparence et de protéger les écosystèmes marins face aux menaces croissantes.

Dans leurs interventions, le ministre Arvind Boolell et le Junior minister Fabrice David ont mis en lumière l'urgence d'une action collective pour préserver la biodiversité océanique et garantir la sécurité alimentaire à long terme.