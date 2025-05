Afrique Centrale: Conflit à l'Est de la RDC - Un projet d'accord attendu entre Kigali et Kinshasa

Un projet d'accord de paix est attendu incessamment entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda depuis Washington, selon une déclaration faite par Massad Boulos, conseiller principal du président Donald Trump pour l'Afrique.

« Lorsque nous signerons l'accord de paix... l'accord sur les minerais avec la République démocratique du Congo sera signé ce jour-là, et un ensemble similaire, mais de taille différente, sera signé le même jour avec le Rwanda », a déclaré Massad Boulos. La convention est accompagnée d'accords bilatéraux sur les minerais portant sur des milliards de dollars d'investissements occidentaux dans la région.

Kigali et Kinshasa devraient soumettre des projets distincts d'accord de paix, conformément à un processus convenu à Washington la semaine dernière dans le cadre d'efforts diplomatiques pour mettre fin à la violence dans l'Est du Congo. Mi-mai, à Washington, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, rencontrera les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais afin de convenir d'un projet final d'accord de paix, a indiqué Massad Boulos. Un comité de suivi avait été nommé, le 30 avril dernier, avec pour objectif de surveiller les progrès des deux pays vers l'accord de paix.

Ce comité inclut les États-Unis, le Qatar, la France et le Togo qui représente l'Union africaine, d'après le média africain. Avant la signature de cet accord, a-t-il ajouté, le Rwanda et la RDC doivent finaliser des accords économiques bilatéraux avec Washington, prévoyant que des entreprises américaines et occidentales investissent des milliards de dollars dans les mines congolaises et des projets d'infrastructures pour soutenir l'exploitation minière dans les deux pays, y compris la transformation des minerais au Rwanda.