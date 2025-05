Afrique de l'Ouest: Emetteur obligation de l'année - Le Sénégal primé à Cotonou

Le rideau est tombé sur la 6e édition des BRVM Awards 2025, dans la soirée du mercredi 30 avril 2025, avec la remise des trophées aux lauréats. Cette édition a vu l'Etat du Sénégal « Lauréat: « Etat du Sénégal 6,25% 2024-2029 » dans la catégorie « Opération de l'année Obligation ». La Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) Invictus Capital & Finance (ICF) est passée par là.

Pour avoir pu mobiliser un montant total de plus de 265 milliards de Fcfa en trois tranches dénommées respectivement « État du Sénégal 6,25 % 2024-2029 », « Etat du Sénégal 6,45 % 2024-2031 » et « État du Sénégal 6,65 % 2024-2034 », avec des taux allant de 6,25% à 6,65% sur des maturités de 05 à 10 ans, en vue du financement d'investissements prévus à son budget 2024.

L'État du Sénégal a été distingué à Cotonou (Bénin) dans la catégorie « Opération de l'année Obligation » pour une seconde année consécutive. C'était à l'occasion de la 6ème édition des BRVM Awards 2025. L'opération a été réalisée par la Société de gestion et d'intermédiation (SGI), Invictus Capital et Finance (ICF), Arrangeur et Chef de file.

A travers cette récompense décernée à l'État du Sénégal, c'est aussi Invictus Capital et Finance (ICF) qui a été honorée aux BRVM Awards 2025, pour avoir été à l'oeuvre dans la structuration de ces opérations d'émissions obligataires. ICF n'en est pas à sa première opération, loin s'en faut.

Son dernier fait d'arme remonte au 27 mars 2025, avec l'Emprunt obligataire de 150 milliards FCFA par Appel public à l'épargne, lancé par l'État du Sénégal et un montant final de 416 milliards de Fcfa.

En 2023, ICF était aussi à l'oeuvre pour la structuration d'une émission initiale de 120 milliards FCFA, atteignant une sursouscription à hauteur de 204,86 milliards FCFA grâce à l'engouement des investisseurs ; puis une deuxième opération à travers l'émission initiale de 120 milliards FCFA, atteignant une sursouscription à hauteur de 138,27 milliards FCFA.

Classée 2ème SGI du Sénégal en volume des transactions en 2024, en seulement 5 ans depuis sa création en 2019, ICF se place à la 6 ème place des SGI de l'UEMOA . Son expertise dans la structuration et l'organisation notamment d'importantes opérations d'émission d'obligations, s'appuie sur une stratégie agressive d'ICF sur le marché financier régional. ICF envisage de renforcer sa contribution au développement de l'économie africaine à travers des opérations plus structurantes, plus innovantes mais également à impact.