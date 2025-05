Afrique de l'Ouest: BRVM - L'action Unilever Côte d'Ivoire réalise une performance hebdomadaire de 24,17%

Au terme de la semaine du 21 au 25 avril 2025, le cours de l'action Unilever Côte d'Ivoire (fabrication et commercialisation de produits alimentaires et d'entretien) a réalisé une performance de 24,17%, selon la Revue Hebdomadaire, une publication de la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

Selon la SGI, cette performance résulte des transactions portées sur 8 titres. « Cette performance intervient après l'annonce de la cession des actifs de la société à la Société de Distribution de Toutes Marchandises (SDTM) appartenant au groupe Carré d'or le 08 avril 2025 », précise CGF Bourse. La SGI note également dans sa revue que le flottant de la société est composé de seulement 19 792 titres (0,22% des actions en circulation), ce qui explique la faiblesse des transactions sur le titre. L'exercice 2023 de Unilever Côte d'Ivoire par un bénéfice net de 640,33 millions de FCFA contre une perte nette de 6,91 milliards de FCFA au titre de l'exercice 2022.

Le Top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours établi par CGF Bourse place ainsi le titre Unilever Côte d'Ivoire en tête (plus 24,17% à 11 045 FCFA), suivie de SETAO Côte d'Ivoire (plus 14,16% à 645 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (plus 13,16% à 5 030 FCFA).

La plus forte baisse hebdomadaire de cours est le fait de BOA Burkina Faso. CGF Bourse note que l'action BOA Burkina a enregistré une baisse de 8,89% au cours de la semaine écoulée et une régression de 42% des volumes échangés à 8 022 titres transigés contre 13 915 titres transigés au cours de la semaine précédente. « Cette baisse intervient après que le titre ait détaché un dividende net de 428 FCFA de son cours durant la séance de cotation du 17 avril 2025. »

La SGI note également que, malgré la distribution d'un dividende en hausse de 21,5%, l'exercice 2024 de la société s'est soldé par un résultat net en baisse de 22,9%, ce qui pourrait justifier ce départ précipité de certains investisseurs uniquement intéressés par les dividendes.

BOA Burkina Faso occupe la tête du Flop 3 des plus fortes baisses hebdomadaires de cours (moins -8,89% à 3 640 FCFA) suivie respectivement par Alios Finance Côte d'Ivoire (moins 7,14% à 650 FCFA) et CFAO Motors Côte d'Ivoire (moins 6,56% à 570 FCFA).

Le compartiment obligataire du marché financier sous-régional a clôturé la semaine du 21 au 25 avril 2025 par une capitalisation boursière de 10 492,35 milliards de FCFA contre 10 433,93 milliards de FCFA au 18 avril 2025, ce qui représente une progression de 0,56%. CGF Bourse estime que cette progression se justifie essentiellement par la première cotation des emprunts obligataires « TPNE.O8 - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025- 2030 » et « TPNE.O9 - TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032 » pour une capitalisation totale de 95,12 milliards de FCFA.

Au terme de la semaine écoulée, la valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 1,18 milliard de FCFA contre 318,05 millions de FCFA la semaine précédente, soit une progression de 865,35 millions de FCFA de la valeur globale transigée sur les emprunts obligataires cotés (+272,08%). Les échanges sur le marché ont principalement concerné 110 000 titres de l'obligation « EOS.O17 - ETAT DU SENEGAL 6,65% 2024-2034 », pour une valeur de 1,12 milliard de FCFA.

La capitalisation boursière globale du marché, il s'est rehaussé de 1,31% durant la semaine sous revue à 21 267,04 milliards FCFA contre 20 992,91 milliards FCFA le 18 avril 2025.

Quant au Price Earning Ratio (PER), il s'est rehaussé à 11,36x contre 10,74x la semaine précédente.

En revanche, le rendement moyen du marché a baissé, passant de 7,87% le 18 avril 2025 à 7,83% le 25 avril 2025.