Congo-Kinshasa: Lubumbashi - 565 cas de choléra dont 10 décès

La ville de Lubumbashi (Haut-Katanga) a notifié 565 cas de choléra dont dix décès, depuis le début de l'année, selon des sources médicales. Cette résurgence de cette maladie diarrhéique touche principalement trois zones de sante, Certains centres de traitement sont bondés des malades. La prise en charge est gratuite avec les intrants fournis par le gouvernement provincial et ses partenaires. Le ministre provincial de la santé invite la population à l'hygiène car selon lui, cette épidémie n'est pas encore vaincue et continue à faire des ravages.

Les zones de santé les plus touchées ces dernières semaines sont notamment Kampemba, Katuba et Kisanga. Le ministre provincial de la santé Joseph Sambi Bulanda s'est rendu sur place

Il a fait le point : « Il faudra noter que nous évoluons presque en dents de scie depuis presque neuf semaines mais la semaine de paques avec les dernières pluies pratiquement nous connaissons une recrudescence dans les zones de santé de Katuba, Kapemba et puis Kisanga. Nous venons de Kisanga le CTC est à 100% d'occupation et ici nous sommes à plus de 100% donc 122% d'occupation, cela témoigne que le cholera sévit encore dans nos zones ».

Au regard de la gravité de la situation, Joseph Sambi Bulanda a lancé un appel à toute la population de Lubumbashi : « C'est l'occasion ici de rappeler à toute la population de Lubumbashi et ses environs que le cholera est toujours là et que les gens doivent respecter les mesures d'hygiène. Le traitement est gratuit et nous avons donc vérifié cela auprès des malades ».