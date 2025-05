Congo-Kinshasa: Beni - Des femmes activistes formées sur la santé mentale et l'appui psychosocial

La Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral (SOFEPADI) a organisé, mercredi 30 avril, une formation sur la santé mentale et l'appui psychosocial à l'intention d'une vingtaine de femmes activistes des droits humains dans la ville de Beni, au Nord-Kivu.

Cette session visait à sensibiliser et outiller les participantes sur les mécanismes de protection et de sécurisation des femmes et filles afin d'améliorer leur bien-être psychologique et de garantir leur participation efficace au processus de paix et à la promotion des droits humains en RDC.

Patience Sivasimire, membre du Collectif des associations féminines de Beni et participante à la formation, souligne l'impact des conflits sur la santé mentale des habitants :

« Les participantes ont été largement informées sur l'importance de la santé mentale dans notre communauté, compte tenu des différentes crises que traverse notre province et plus particulièrement notre ville et territoire de Beni. Nous avons réalisé que nous sommes déjà affectés. Il est donc essentiel d'adopter l'habitude de consulter régulièrement un psychologue pour nous accompagner ».

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des capacités des défenseures des droits humains, afin de leur permettre de mieux répondre aux besoins psychosociaux des femmes et filles affectées par l'instabilité dans la région.