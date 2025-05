Congo-Kinshasa: Tshopo - La société PHC réhabilite la route Bokala-Wamba et le pont Loleka

La société Plantations et huileries du Congo (PHC) a réhabilité, en avril dernier, deux infrastructures clés de la province de la Tshopo : la route Bokala-Wamba et le pont Loleka.

Réalisés dans le cadre des clauses sociales signées avec les communautés riveraines, ces ouvrages visent à désenclaver les territoires de Yahuma, Basoko et Isangi, tout en renforçant la cohésion sociale et les échanges économiques.

Une route pour dynamiser l'économie locale

La route Bokala-Wamba s'étend sur 38 kilomètres et traverse les groupements de Bokala et Bogenda, dans le territoire de Basoko. Sa réhabilitation insuffle un nouvel élan à l'économie locale et redonne espoir à toute une communauté.

Le sentiment est unanime au sein de la population locale

Selon le chef du groupement Bokala, Alphonse Bosuki, cette route réhabilitée apporte de nouvelles perspectives dans cette région de la Tshopo :

« Nous remercions PHC pour avoir respecté ses engagements envers notre communauté. Cette route est une artère vitale pour notre développement. Elle permettra d'évacuer plus facilement nos produits agricoles, d'intensifier les échanges et de renforcer la cohésion entre les villages. »

Pour la société PHC, cette route n'est pas seulement un axe de transport mais également une promesse tenue, un symbole d'inclusion.

« La route Bokala-Wamba connecte les aspirations de toute une population à un avenir meilleur. Elle est un levier de croissance économique, sociale et humaine », a indiqué Darly Ifali, Area Social Manager de PHC à Lokutu.

Le pont Loleka relie les communautés de Yahuma et Isangi

Érigé entre les territoires de Yahuma et Isangi, le pont Loleka, long de 30 mètres, est conçu pour supporter des charges allant jusqu'à 20 tonnes. Il met un terme à des années d'enclavement pour les communautés locales. Jadis, franchir cette zone représentait une véritable épreuve pour les habitants, les commerçants et les transporteurs.

Désormais, cette infrastructure marque le début d'une nouvelle dynamique : celle d'une intégration économique renforcée entre les territoires riverains.

La cérémonie d'inauguration du pont Loleka s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de ferveur communautaire et ponctuée de rites coutumiers.

Appelant à la vigilance et à l'appropriation collective de cette réalisation, Baudouin Likasakoy Likuku, chef de secteur de Bolinga, a déclaré avec insistance :

« Ce pont est un acquis précieux. J'invite toutes les populations riveraines à le protéger et à en faire bon usage. Il doit durer dans le temps et servir à nos enfants comme il nous sert aujourd'hui. »

Achille Mulandu, chef de site adjoint de PHC Lokutu, est revenu sur l'impact socio-économique de cet ouvrage :

« Ce pont ne relie pas seulement deux rives : il connecte des vies, des territoires et des opportunités. Il jouera un rôle central dans le développement local en facilitant les échanges commerciaux entre les territoires de Yahuma et Isangi, et même avec la ville de Kisangani. »

À travers la réhabilitation de ces infrastructures de base, la société PHC ouvre des voies concrètes vers un avenir plus prospère pour les communautés locales.